Les 8es de finale ont réservé de belles affiches. Outre le France - Argentine qui est particulièrement attendu, la rencontre entre l’Uruguay et le Portugal sera scrutée par des millions de gens. Pas forcément rayonnante depuis le début de la compétition, la Celeste est toujours aussi dangereuse pour piquer ses adversaires au bon moment. Le champion d’Europe a eu ses hauts comme face à l’Espagne mais aussi ses bas à l’image de sa prestation contre le Maroc mais surtout l’Iran où il a bien failli passer à la trappe.

Le vainqueur de la Copa America 2011 devrait se présenter en 4-4-2. Après deux premiers matches guère convaincants, l’Uruguay n’a fait qu’une bouchée de la Russie. Une performance qui pousse Oscar Tabarez à reconduire quasiment le même onze face au Portugal. Muslera jouera avec une défense où seul Gimenez reprend sa place aux dépens de Coates. Le joueur de l’Atlético était touché face à la Russie. Ce dernier évoluera en compagnie de Godin dans l’axe, Caceres à droite et Laxalt à gauche.

Quelques incertitudes au Portugal

Au milieu, le duo Vecino-Toreira évoluerait dans l’axe quand Bentancur devrait démarrer sur le flanc gauche et Nandez à droite. En attaque, le duo Edinson Cavani-Luis Suarez sera reconduit. En face, le Portugal a quelques incertitudes et Fernando Santos n’est pas encore certain de pouvoir compter sur tous ses hommes forts. Si Rui Patricio sera sans surprise le titulaire dans les buts, sa défense devrait être composée de José Fonte et Pepe dans l’axe avec Cedric à droite.

Guerreiro en revanche est incertain. Il souffre de douleurs musculaires et après avoir effectué un travail spécifique, il a passé des examens médicaux. L’ancien Lorientais devrait néanmoins démarrer la rencontre. Dans l’entrejeu, le sélectionneur lusitanien devrait titulariser le duo Adrien Silva-William Carvalho. A droite, on retrouverait Ricardo Quaresma et à gauche Joao Mario. Devant, Ronaldo ne sait pas encore qui de Guedes ou d’André Silva lui sera associé. Les médias portugais évoquent en majorité un retour du joueur appartenant au PSG.