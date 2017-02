Match aller de cette demi-finale de la Copa del Rey sur la pelouse du Vicente Calderon, et superbe affiche entre deux équipes qui sont habituées à se retrouver dans les derniers tours des compétitions qu’ils disputent ces dernières années. Et ce soir, les deux coachs nous réservaient quelques surprises. Luis Enrique faisait encore confiance à Cillessen, habituel en Coupe, mais surtout, alignait Mascherano au milieu, un poste qu’il a très peu occupé en Catalogne bien qu’il soit un numéro 6 de métier. Pour sa part, Diego Simeone pariait sur un onze très défensif, et alignait notamment deux latéraux de métier à droite, puisque Juanfran était positionné en tant qu’ailier, devant Vrsaljko.

Et alors que les premières minutes de la partie étaient plutôt équilibrées, Luis Suarez allait rapidement faire basculer la balance en faveur des Catalans. Il récupérait un ballon au niveau de la ligne médiane, éliminait plusieurs défenseurs Colchoneros d’un grand pont et crucifiait Moya d’un joli extérieur du pied (0-1, 6e) ! Un but exceptionnel qui mettait les Blaugranas dans une situation idéale. Pas abattus, les Madrilènes allaient de l’avant et enchaînaient plusieurs opportunités chaudes dans la surface, mais un pied catalan traînait toujours par là pour déjouer les plans des Rojiblancos. La rencontre était plutôt ouverte et après une action individuelle sur le côté gauche, Neymar voyait Moya capter sa frappe en deux temps (24e). Le Brésilien manquait ensuite une énorme occasion après un caviar de Luis Suarez (27e). Et les individualités du Barça allaient encore faire la différence. Cette fois c’était Messi, peu en vue jusqu’ici, qui adressait un véritable missile à destination des cages rojiblancas. Le ballon touchait le poteau avant de se loger au fond (0-2, 34e). Koke venait lui inquiéter Cillessen d’un enroulé, finalement non cadré (41e).

L’entrée de Fernando Torres a changé le match

Le FC Barcelone était parfaitement à l’aise dans la rencontre. A contrario, les Colchoneros étaient méconnaissables. En plus d’une animation offensive quasiment inexistante, avec Carrasco comme seul joueur plus ou moins dans le rythme de la rencontre, les troupes de Diego Simeone faisaient preuve d’un manque d’agressivité surprenant. L’Argentin tentait un coup tactique en faisant entrer Fernando Torres à la place de Vrsaljk. Et il allait s’avérer payant. Les locaux avaient pris la deuxième période par le bon bout, et Jordi Alba, d’une intervention décisive, ôtait une balle de but à Gabi après un ballon d’El Niño (48e). Et les Colchoneros allaient enfin réduire l’écart. Sur un coup franc tiré par Gabi, Godin remisait de la tête pour Griezmann, qui expédiait le ballon au fond des filets (1-2, 59e). Les joueurs du Barça ont tout de même réclamé une faute de Koke sur Luis Suarez, qui était au marquage de Godin.

Ce n’était pas fini, puisque trois minutes plus tard, Cillessen devait s’interposer pour empêcher le Français de signer un doublé (62e) ! Les pensionnaires du Vicente Calderon étaient complètement revenus dans la partie et dominaient, grâce à un excellent Koke et un Fernando Torres qui était un poison devant. Les Barcelonais pouvaient cependant faire la différence à tout moment, et Moya devait s’envoler pour détourner un coup-franc de Messi qui allait se loger directement dans la lucarne (75e). Dans la foulée, La Pulga offrait un véritable caviar à Neymar qui manquait totalement son plat du pied (77e) ! Fernando Torres était lui proche d’égaliser d’une belle talonnade (82e), puis, sa frappe frôlait le montant droit après une erreur de Mascherano (85e) ! Les occasions s’enchaînaient, et les hommes de Luis Enrique étaient incapables de réagir. Heureusement pour eux, les Madrilènes étaient trop imprécis à la finition, Kevin Gameiro en tête de liste. Le coup de sifflet final de l’arbitre délivrait des Barcelonais bien heureux d’avoir conservé cet avantage. S’ils partent avec un certain avantage en vue du retour, tout reste ouvert.