Le verdict tombera vendredi. Le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du Monde 2018 en Russie se tiendra le vendredi 1er décembre à Moscou, à l’intérieur même du Kremlin, (à suivre en live sur Foot Mercato à partir de 15h50). L’épreuve mettra aux prises 32 sélections réparties en 8 groupes de 4 équipes. Hormis les pays européens qui ont droit à deux nations par groupe au maximum, les sélections d’un même continent ne peuvent se retrouver dans un même groupe. Les têtes de série de cette édition ont été désignées uniquement en fonction du classement FIFA du 16 octobre dernier (soit celui qui est intervenu juste après la fin de tous les éliminatoires). Un changement par rapport aux précédentes éditions, où les résultats obtenus lors des Coupes du Monde étaient pris en compte par la FIFA pour choisir les têtes de série. Les Bleus, qualifiés après avoir réalisé le meilleur parcours de leur histoire en éliminatoires avec 23 points, figurent en effet dans le chapeau 1, auprès des autres têtes de série comme la Russie, pays hôte, l’Allemagne (championne du monde en titre), le Portugal (champion d’Europe en titre), le Brésil, l’Argentine, la Belgique et la Pologne. Et comme Didier Deschamps l’a déjà dit, la priorité sera d’éviter l’Espagne, véritable épouvantail du chapeau 2.

Coupe du monde 2018 de football : tirage au sort, mode d'emploi #AFP pic.twitter.com/nIUBXC6k8q — Agence France-Presse (@afpfr) 29 novembre 2017

Dans une vidéo explicative publiée lundi, la FIFA a simulé le tirage au sort de la phase de groupes pour la Coupe du monde 2018. Lors du tutoriel, la France a évité l’Espagne comme le souhaite ardemment Didier Deschamps et est tombée avec la Tunisie, l’Arabie saoudite et l’Angleterre. Mais ce n’est qu’une simulation et nous verrons vendredi quels seront les véritables adversaires des Bleus. En attendant, en coulisses, les choses s’activent du côté russe à l’approche de l’événement. Après la simulation s’en est suivi mardi la présentation de l’affiche officielle de la compétition. Au centre du cadre, Lev Yachine, ancien gardien russe, est le seul à son poste à avoir remporté le Ballon d’Or en 1963.

Des mauvais souvenirs pour les Bleus

Depuis l’arrivée de Didier Deschamps au poste de sélectionneur, les Bleus ont le don d’être épargnés lors des tirages au sort au premier tour. À la Coupe du Monde 2014 au Brésil, ils étaient aux côtés du Honduras, de la Suisse et de l’Équateur. À l’Euro 2016, ils étaient accompagnés de la Roumanie, de l’Albanie et de la Suisse. Parmi les 31 nations qualifiées, l’équipe de France a connu des déconvenues contre plusieurs d’entre elles dans d’autres Coupes du Monde et certaines sont présentes pour l’édition russe afin de rééditer leur performance. La plus grosse désillusion a été celle en 2002 au Japon et en Corée du Sud contre le Sénégal d’El Hadji Diouf. Tenants du titre et vainqueurs de l’Euro 2000, les Bleus de Roger Lemerre avaient été surpris par les Lions de la Téranga en ouverture en perdant par la plus petite des marges 1-0. La génération Sadio Mané aimerait refaire le coup de leurs aînés en Russie en cas de confrontation. Cette aventure japonaise et sud-coréenne avait été totalement ratée par les Bleus. Ces derniers avaient concédé un nul contre l’Uruguay et s’étaient inclinés devant le Danemark (2-0).

Quatre ans plus tôt, les Français avaient pourtant dominé ces mêmes Danois dans leur Coupe du Monde (2-1). Après la déroute asiatique, il y a eu la rupture sud-africaine en 2010. La France retrouvait l’Uruguay en concédant de nouveau un match nul sans but. Si les Bleus recroisent la Celeste de Suarez et de Cavani, la tâche peut s’avérer compliquée. Dans cette même campagne, les Tricolores avaient craqué contre le Mexique (2-0), et vécu l’affaire Anelka-Domenech puis la grève du bus de Knysna pour protester contre le départ d’Anelka avant le dernier match de la poule. Très joueur, le Mexique de Javier Hernandez détient les armes pour faire à nouveau mal à la France.

Des bons souvenirs pour les Bleus

Après les nations qui ont perturbé les Bleus en Coupe du Monde, place à celles qui ont sourit aux Bleus et qui sont présentes en Russie. Durant la Coupe du Monde 1998, les Bleus s’étaient débarrassés de la Croatie de Davor Suker en demi-finale grâce à un doublé de Thuram (2-1). Présente dans le chapeau 2, la génération Modric pourrait donner de nouvelles frayeurs aux Bleus en cas de duel en Russie. Lors des dernières compétitions internationales, la France et la Suisse se sont rencontrées à plusieurs reprises. En Coupe du Monde, la dernière a eu lieu en 2014 au Brésil avec une large victoire (5-2). Auparavant, il y avait eu la confrontation en Allemagne en 2006 avec un nul (0-0). La bande de Shaqiri pourrait à nouveau se jauger contre les Bleus de Deschamps dès la phase de poule. Autres possibles retrouvailles pour les Bleus, le Nigeria de John Obi Mikel pour une éventuelle revanche par rapport au Brésil ou l’Arabie Saoudite après une dernière confrontation victorieuse (4-0) en 1998. Enfin, rappelons la présence de la Corée du Sud qui avait accroché les Bleus en 2006, mais les Français avaient atteint la finale cette année là contre l’Italie.

De nombreuses possibilités s’offrent aux Bleus pour le tirage. Avec comme toujours des versions optimistes et pessimistes. Le meilleur tirage pour les Bleus peut être, selon les forces en présence : France, Pérou, Iran, Panama. Le pire tirage peut prendre plusieurs formes. À savoir la présence de l’Espagne dans la poule des Bleus (exemple France, Espagne, Égypte, Japon), ou alors un groupe sans autre réel favori, mais très homogène, comme pourrait être un groupe France, Colombie, Suède, Maroc ou bien France, Uruguay, Angleterre, Nigéria. Rendez-vous ce vendredi pour découvrir le groupe des Bleus et des autres sélections de cette 21e édition de la Coupe du Monde.