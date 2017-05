C’est le grand moment qu’attendent tous les amoureux des transferts. Le mercato d’été va ouvrir ses portes officiellement le 9 juin prochain et certains joueurs vont changer de club. Parmi eux, des internationaux français bien évidemment même s’ils sont, pour le moment avec la sélection en vue des rencontres face à l’Angleterre et au Paraguay (amical) et à la Suède (qualifications à la Coupe du Monde 2018 en Russie). « Je ne crains pas le mercato. Je peux discuter avec les joueurs, mais ils feront leurs choix de carrière », a commencé à expliquer Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore devant la presse à Clairefontaine ce lundi.

Ainsi, les questions se sont portées vers les joueurs dont on parle beaucoup, c’était le cas de Kylian Mbappé notamment : « il y a un contexte à Monaco qui lui va très bien et qui lui garantit un certain temps de jeu, mais c’est leur décision ». Deschamps n’a toutefois pas oublié de rappeler que l’important, à un an d’une Coupe du Monde en Russie, était le temps de jeu qui leur serait octroyé dans leur nouveau club rappelant sans cesse le cas Moussa Sissoko qui, à Tottenham, n’a pas eu un temps de jeu très conséquent cette saison.

Deschamps met en garde Matuidi

Toutefois, pour ne pas que la conversation avec les journalistes présents tourne autour de ça, le sélectionneur a expliqué que ses joueurs auraient le temps de régler leurs problèmes de transferts après : « ils auront le temps après le 13 de régler leurs problèmes personnels. Pour les joueurs c’est une année de Coupe du monde. la priorité sportive doit être là ». Enfin, Deschamps s’est exprimé à propos de Blaise Matuidi qui a lui-même annoncé ne pas être certain d’être un joueur du PSG la saison prochaine.

« Il est dans un très grand club français, ça se passe très bien pour lui, il continue d’être très performant et ce n’est pas le match de samedi (contre Angers, ndlr) qui va me faire dire le contraire. C’est un choix, je ne suis pas à sa place, s’il a envie d’autre chose. Les possibilités qu’il a, est-ce que c’est mieux pour lui ? Ça aurait pu se faire, ça ne s’est pas fait. Est-ce que ça va se faire ? Ce n’est pas un manque, ce sont des choix. Évidemment à partir du moment où il a 30 ans, il a plus d’années dernières lui que devant à moins qu’il aille jusqu’à 40 ans comme Totti. (...) C’est un choix personnel par rapport à un ressenti par rapport à sa carrière et à l’environnement aussi. En sachant qu’il est sous contrat et que ça ne dépend pas de lui uniquement », a développé le sélectionneur. L’été risque d’être très chaud pour les Bleus.