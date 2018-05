« Les grandes nations présentes à la Coupe du monde sont les meilleures. Mais pas la France. Je ne crois pas à cette équipe. (...) En tant qu’équipe, l’équipe de France a parfois échoué. Quand ça s’est bien passé, c’est parce qu’elle avait un grand joueur pour la diriger, comme Zidane, qui maintenait le collectif. Elle n’a pas un joueur de ce genre en ce moment. » Le sélectionneur danois Åge Hareide a largement critiqué l’équipe de France dans une interview accordée au quotidien local Jyllands-Posten.

Les déclarations du sélectionneur ne sont pas passées inaperçues en France. Mandanda a vite évacué le sujet en conférence de presse, affirmant que ses partenaires pourraient s’en inspirer pour se motiver. Un peu plus tard, lors d’un entretien organisé par RMC, Didier Deschamps a répondu à Hareide. Si le patron des Bleus a semblé plutôt interloqué, il a préféré ne pas jeter d’huile sur le feu... même s’il reconnait à demi-mot que ce genre de déclaration ne se fait pas.

« Ah bon ? Il l’a dit ? Il a le droit de le dire. Chacun est libre de ses propos. Moi je sais que j’ai une équipe compétitive. Jeune, certes, mais compétitive. Est-ce que c’était déplacé ? Je ne sais pas. Qu’est-ce qui est déplacé aujourd’hui ? Je le connais un peu, on se verra au troisième match de poule. Il assume ses propos, lui aussi. Personnellement je ne dirais pas la même chose de son équipe, ça c’est certain. » Voilà qui remet les pendules à l’heure et qui promet pour le Danemark - France du 26 juin prochain.