Ce jeudi, les Bleus affrontent l’Islande en match amical au Roudourou de Guingamp. Une rencontre dans laquelle on retrouvera bon nombre de joueurs sacrés champions du Monde l’été dernier en Russie, même si certains manquent à l’appel, à l’image de Nabil Fekir, à cause de sa blessure dimanche soir face au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Benjamin Mendy lui, n’a tout simplement pas été appelé par Didier Deschamps.

En conférence de presse, le sélectionneur est revenu sur son cas. « Je n’ai jamais de regrets, je fais mes choix, je les assume. Je ne suis pas surpris (par sa titularisation face à Liverpool dimanche, NDLR), c’était une possibilité envisageable, peut-être liée aux difficultés de City avec les blessures. Il n’avait pas encore repris l’entraînement en début de semaine, il était arrêté depuis 15 jours, je l’ai trouvé plutôt performant compte tenu de cette période d’inactivité, dans les duels, même si ce n’est pas sa première qualité. Il a été performant pour un match de rentrée », a-t-il d’abord lancé, avant de se montrer un peu plus incisif.

« Il doit prendre soin de son corps sur le terrain et en dehors du terrain »

« Il le sait, avec la blessure qu’il a subie il y a un petit moment, il faut qu’il prenne conscience qu’il doit prendre soin de son corps sur le terrain et en dehors du terrain, ça il le sait je lui dis et redis, je pense qu’il y a quelqu’un qui lui dit au quotidien aussi, il a des qualités physiques au-dessus de la moyenne, mais les exigences du haut niveau... ça va venir, je ne désespère pas qu’il fasse rentrer ça dans son cerveau », a-t-il ainsi ajouté.

Un petit avertissement qui vient cependant s’ajouter aux dernières rumeurs parues en Angleterre, où on expliquait que Pep Guardiola était lassé de l’attitude du joueur, à qui il reprochait un certain manque de professionnalisme en dehors des terrains. Si tout le monde semble plutôt satisfait des performances de l’ancien de l’OM et de Monaco sur les pelouses, force est de constater que son comportement loin des terrains pourrait lui coûter cher à l’avenir...