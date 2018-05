Le 8 octobre 2015, Karim Benzema disputait son dernier match avec l’équipe de France. L’international français avait alors marqué un doublé et délivré une passe décisive lors de la victoire des Bleus contre l’Arménie (4-0). Depuis, l’attaquant du Real Madrid n’a plus rejoué sous le maillot de la sélection, l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena n’ayant rien arrangé. Le cas du joueur de 30 ans, non retenu par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2018 en Russie (14 juin-15 juillet) a été évoqué par Noël Le Graët ce mercredi.

« C’est de l’histoire ancienne. On ne peut pas revenir en arrière. Tout le monde accepte de dire que c’est un grand joueur. Titulaire au Real tout le temps, il ne faut quand même pas se raconter d’histoires : c’est quelqu’un ! En finale (de Ligue des champions contre Liverpool), il a été exceptionnel. Mais c’est de l’histoire ancienne (en Bleu). Notre équipe de France a maintenant son style de jeu, et on ne peut pas revenir en arrière », a expliqué le président de la Fédération française de football à l’AFP. Et quelques heures plus tard, Karim Benzema a tenu à revenir sur les propos de Le Graët. Via son compte Twitter, le vainqueur de la Ligue des champions 2018 avec les Merengues n’a pas mâché ses mots pour répondre au président de la FFF.

« Monsieur Le Graët, avec tout le respect que je vous dois, vous avez perdu une occasion de vous taire car je découvre votre vrai visage qui n’est pas celui qui disait beaucoup m’aimer et ne pas se mêler de la sélection et des choix du sélectionneur ! », a lâché l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais sur le réseau social. Déjà écarté depuis bientôt trois ans de l’équipe de France, Karim Benzema a donc fait fort à travers ses propos, en critiquant directement l’homme fort de la FFF. KB9 semble donc désormais avoir vraiment dit au revoir à l’équipe de France. La réponse de Noël Le Graët est donc attendue...