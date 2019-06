A chaque fois, c’est toujours la même chose. A l’heure où le débat sur le poste d’avant-centre en équipe de France bat son plein, Antoine Griezmann adore rappeler sur le terrain qu’il est peut-être la véritable pièce-maîtresse de l’attaque tricolore. Cette fois, avec l’absence annoncée d’Olivier Giroud (à peine rentré de sa finale victorieuse en Ligue Europa avec Chelsea), les regards étaient encore tournés vers Kylian Mbappé. Le Parisien allait-il profiter de ce match face à la Bolivie pour marquer des points en position de 9 ?

Au final, les Bleus se sont imposés 2 buts à 0, mais ce n’est pas Mbappé qui a brillé. Passeur décisif pour Thomas Lemar sur l’ouverture du score, Griezmann a scellé le sort de la rencontre avant la pause, en marquant un vrai but de renard des surface suite à un cafouillage dans la surface bolivienne. Précieux en attaque, celui qui va bientôt quitter l’Atlético de Madrid a également été très présent à la récupération. Un match plein pour le numéro 7 tricolore qui, cerise sur le gâteau, vient d’enchaîner, pour la première fois en sélection, un troisième match consécutif en étant passeur et buteur.

Griezmann incontournable

Une belle réponse aussi à tous ceux craignant, au moment d’aborder la suite des éliminatoires de l’Euro 2020, de voir le joueur perturbé par son futur départ de l’Atlético. Venu en zone mixte, Griezmann n’a pas souhaité s’exprimer sur son avenir, mais n’a pas caché sa joie d’évoluer en bleu. « Jouer pour l’équipe de France, c’est quelque chose de merveilleux, on profite. Ce n’est pas tous les joueurs qui peuvent avoir cette chance. On est là pour représenter la France et le football français ». Sobre et bref face aux médias, le natif de Mâcon peut en tout cas compter sur l’admiration de ses partenaires.

« Antoine est toujours heureux. On ne sait pas où il ira, je sens qu’il fera le bon choix. On l’a vu ce soir que c’était un grand joueur. Il ne pense pas à ça, mais aux deux matches (contre la Turquie et Andorre, ndlr) qui vont arriver et après seulement, on verra où il sera », a déclaré Benjamin Pavard. « Il a été super, comme d’habitude », a renchéri Lucas Digne. « Oui, il fait partie des cadres ici. Ce soir, il a encore montré qui il était. Au-delà de ses stats, il était présent à la récupération. C’est un top joueur. On a besoin de lui en équipe de France. Qu’il continue comme ça, ça fait plaisir à voir », a conclu le novice Léo Dubois.