Dans les différents comptes-rendus de match publiés un peu partout dans les médias hexagonaux, Benjamin Pavard s’en tire généralement avec la moyenne et un commentaire ressemblant plutôt à celui écrit par notre rédaction après ce France-Allemagne (2-2) : « le latéral droit champion du Monde est sur la lancée de ses prestations avec les Bleus : faible défensivement. Il a pris complètement l’eau en première période, pas franchement aidé non plus par Mbappé, pour changer ».

Une cible facile pour les Allemands

Un peu plus à son avantage au retour des vestiaires, et surtout après le changement tactique opéré par Didier Deschamps (passage du 4-2-3-1 au 4-3-3), l’ancien Lillois a toutefois vécu un premier acte très compliqué. Dépassé par les courses supersoniques de Leroy Sané et les montées incessantes de Nico Schulz, le défenseur de Stuttgart et son côté droit ont été un lieu de passage privilégié par les Allemands pour leurs offensives. Encore une fois acculé défensivement, Pavard affiche un bilan encore plus triste du point de vue offensif puisqu’il n’a centré qu’une seule fois. Un constat qui ne l’a toutefois pas empêché d’aligner un 35e match consécutif sans défaite sous le maillot de la sélection tricolore (toutes catégories confondues).

Quant à son image auprès du public, là encore, Benjamin Pavard a la cote. Hier encore, le latéral a eu droit à sa chanson après une tentative de frappe qui rappelait furieusement son magnifique but inscrit contre l’Argentine en huitième de finale du Mondial 2018. Cependant, faut-il s’inquiéter de voir une différence de plus en plus grande entre les prestations de Pavard et celles de son pendant à gauche, Lucas Hernandez ? Costaud défensivement, le Colchonero a su se réveiller en deuxième période pour apporter le danger. Passeur décisif pour Antoine Griezmann, Hernandez démontre qu’il sait être performant aussi bien dans l’axe que sur le côté gauche.

La comparaison peu flatteuse avec Lucas Hernandez

Une polyvalence qui vient contredire l’argument "Pavard est défenseur central et ne joue latéral qu’en sélection". Visiblement pas encore à l’aise avec ce changement de poste demandé par Deschamps, Pavard n’est également pas dans les conditions optimales puisqu’il se bat actuellement avec Stuttgart pour sortir des bas-fonds de la Bundesliga. Enfin, concernant le faible repli défensif des attaquants positionnés devant lui, William Gallas, qui a lui aussi évolué dans l’axe et sur les côtés, est venu mettre sur les points sur les i.

« Quand tu joues à ce poste-là, le plus important, c’est que ça ne parte pas dans ton dos. Il faut que tu anticipes la profondeur. Si tu anticipes, les ballons ne passent jamais. Ce n’est pas parce que ton ailier ne défend pas que ça doit toujours passer dans ton dos. Même si tu es à un contre deux, tu dois prendre le joueur qui part dans la profondeur, c’est le plus important », a-t-il déclaré sur RMC. S’il a profité de la pénurie de latéraux et de la grosse méforme de Djibril Sidibé pour s’imposer dans le onze de Didier Deschamps, Benjamin Pavard pourra-t-il encore tenir ce statut sur la durée ? Face à l’absence criante de concurrent sérieux, pas sûr qu’il y ait du changement en vue. Pour le moment.