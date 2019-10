Sur le papier, le transfert d’Antoine Griezmann au FC Barcelone avait fière allure. L’attaquant français intégrait l’un des trois plus grands clubs du monde et les Culés s’offraient pour 120 M€ « seulement » un élément très complet permettant d’assurer l’avenir offensif blaugrana. Cependant, le début des aventures catalanes est bien compliqué pour le natif de Mâcon. Premièrement, en raison de sa relation avec Lionel Messi. L’Argentin semblait préférer un retour de Neymar et les deux hommes n’ont pas affiché une complicité débordante.

De quoi les obliger d’ailleurs à s’exprimer publiquement sur le sujet. Un sujet qui a forcément déteint sur l’actualité des Bleus. Questionné sur le grand changement estival de Grizi, Didier Deschamps n’a pas voulu se montrer alarmant. Ancien joueur de grands clubs tels que la Juventus ou encore Chelsea, DD n’est pas surpris de voir son attaquant dans une telle situation. « Ce n’est jamais évident de changer de club, même pour Antoine. Il part d’un club où l’équipe était organisée autour de lui. Il n’a pas choisi la facilité. Il se remet en question. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C’est pareil quand il est passé de la Real Sociedad à l’Atlético », a-t-il déclaré en conférence de presse.

« Trouver les affinités »

Outre le fait d’être passé du statut de star n°1 à l’Atlético à star parmi les stars au Barça, Griezmann doit également gérer un repositionnement sur le côté, alors qu’il évoluait dans l’axe à Madrid. De quoi inquiéter le sélectionneur qui le fait lui aussi jouer dans l’axe avec les Bleus ? « Il arrive dans un grand club avec un positionnement qui est celui qu’il est. Je n’ai pas à le discuter. Il évolue dans des zones différentes par rapport à l’utilisation que je peux faire de lui en équipe de France. J’ai été amené à le décaler. Après, il faut arriver à trouver des affinités, des liens techniques avec les autres joueurs », a-t-il confié avant de poursuivre.

« Malgré tout, c’est quelqu’un qui est extrêmement généreux, de par son positionnement, il sera certainement moins décisif qu’il ne l’était avec l’Atlético. Il fera tout pour trouver sa place avec les autres. Comme il est dans une équipe qui n’a pas encore trouvé le plein régime, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Même si ce sont tous de grands joueurs. Je ne me fais pas de soucis pour Antoine. Ça dépend de lui et des autres joueurs », a conclu le sélectionneur national. Le message est passé.

