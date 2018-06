Les Bleus qui se succèdent face à la presse depuis samedi en ont conscience : ils n’ont pas été à la hauteur de l’événement pour leur entrée en lice dans ce Mondial 2018 contre l’Australie samedi (2-1). Aucun ne se cache, mais tous préfèrent souligner la victoire plutôt que le contenu pour rester positifs. Derrière les caméras, en coulisse, le discours était tout autre, révèle L’Équipe.

Le quotidien sportif nous apprend en effet ce mercredi que la séance de visionnage de la rencontre face aux Socceroos a été « musclée ». Didier Deschamps a reproché à son groupe dans son ensemble de ne pas avoir compris ou respecté les consignes données avant et pendant le match. Le sélectionneur national a surtout pointé du doigt le comportement de ses trois attaquants Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.

Un cadre a pris la parole

En substance, DD a notamment regretté qu’ils n’aient pas « fait les efforts nécessaires pour gêner leurs adversaires directs ». Il n’a pas pris de pincettes, piquant notamment Griezmann, qu’il a d’ailleurs remplacé samedi, comme une piqûre de rappel. Ce manque de pressing collectif, voilà ce qui a profondément irrité le coach tricolore. Le quotidien sportif révèle par ailleurs qu’un cadre du groupe, dont l’identité n’a pas filtré, a pris la parole.

« Sans hausser le ton », il a expliqué que les joueurs alignés d’entrée samedi n’avaient pas assez travaillé les phases de pressing de manière concrète. Il faut dire que le trio offensif n’a pas énormément de vécu commun en match. Encore moins en compétition. Deschamps, lui, aurait tranché et face à cette prestation jugée décevante, il a prévu du changement pour jeudi contre le Pérou, avec les retours d’Olivier Giroud et Blaise Matuidi dans le onze. Et eux, le pressing, ils connaissent.