Didier Deschamps préserve toujours autant son équipe. Invité à s’exprimer ce vendredi midi en conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe de France a effectué une petite mise au point sur la jeunesse de son équipe. Si Deschamps a pris ses responsabilités en misant sur un groupe moins expérimenté par rapport aux précédentes compétitions, ce dernier estime que ce risque est maîtrisé. Pour le boss des Bleus, jeunesse ne rime pas avec inexpérience.

Au contraire, le principal protagoniste préfère retenir la fraîcheur que peut apporter la jeune génération au sein du groupe France. « Le groupe dégage de la sérénité, de la bonne humeur, de l’insouciance. Il n’y a pas d’impatience, il ne faut pas se crisper non plus, être détendus, l’objectif se rapproche, il faut mordre à pleines dents, faire tous les efforts individuels et collectifs pour que l’équipe de France soit compétitive, » a ainsi confié Deschamps. Pour l’excuse de la jeunesse, on repassera donc. Mais conscient qu’il lui faut convaincre sur le sujet, Didier Deschamps s’est lancé dans un petit argumentaire de circonstances.

Lloris et Deschamps ne tirent que du positif de la jeunesse française

Le sélectionneur des Bleus insiste, si certains de ses joueurs sont jeunes et vont découvrir leur première compétition internationale, ces derniers possèdent le vécu nécessaire en club pour appréhender au mieux l’événement. « Ce n’est pas un risque de démarrer avec une équipe jeune. Il y en a 14 qui n’ont pas connu une grande compétition, mais si je les prends c’est que je considère que c’est bien pour l’équipe. Ils ont la qualité pour être présents ici. Ce sont des joueurs qui sont habitués aux grands clubs, aux grandes compétitions. Je m’intéresse au groupe et je ne vais pas faire une préparation spécifique par rapport à la jeunesse de certains. Ils sont habitués au haut niveau, le premier match est toujours important », décrypte ainsi le sélectionneur tricolore.

Le son de cloche s’avérait similaire pour le capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris. Le portier français estime que la classe biberon des Bleus est prête pour réaliser un grand Mondial. « La jeune génération est talentueuse, elle a de grosses ambitions, elle est prête à le prouver dès demain, pour une échéance importante comme la Coupe du Monde, » argumente ainsi Lloris. La confiance est de mise côté français et on s’imprègne volontiers de cette nouvelle dynamique. Qu’on se le dise, cet élan de jeunesse doit emmener l’équipe de France vers la terre promise...

