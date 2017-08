En difficulté après sa défaite en Suède (2-1), l’équipe de France doit négocier deux rendez-vous cruciaux dans quelques jours face aux Pays-Bas et au Luxembourg dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Et pour l’occasion, Didier Deschamps a décidé de se priver, entre autres, de l’une de ses armes offensives, Ousmane Dembélé, en conflit avec le Borussia Dortmund alors qu’il souhaite rejoindre le FC Barcelone. Le sélectionneur national a expliqué son choix. « Ousmane ne s’entraîne plus depuis deux semaines, en attente d’un transfert. Il se met en difficulté lui, par rapport à son club. Les joueurs, c’est à eux et à leurs conseillers de voir ce qui est le mieux pour leur carrière », a confié le technicien tricolore avant de poursuivre.

« Ponctuellement, ça pose problème. Pour moi, c’est inconcevable de prendre un joueur qui ne sait pas s’il portera toujours les mêmes couleurs dans quelques jours. Non, je ne lui en veux pas. J’ai discuté avec lui. Il espérait sans doute que ça se passe plus rapidement. Je ne sais même pas si ça va se faire. Ce qui est gênant, c’est qu’il se met en marge. Le fait de ne plus être en activité... Il prend cette position-là qui est dure, ça le met en difficulté. Tout ça sera moins difficile à digérer s’il part. S’il doit rester, ce sera moins évident, avec son club, son entraîneur, ses partenaires... Ce qui est compliqué, c’est qu’il se met en marge », a-t-il indiqué.

Intransigeant pour Dembélé, compréhensif pour Mbappé et ravi pour Fekir

Pour Kylian Mbappé, qui souhaite lui aussi quitter son club, l’AS Monaco, pour rejoindre le Paris SG, la situation est en revanche bien différente dans l’esprit de l’entraîneur des Bleus. « Ce sont deux situations similaires mais un peu différentes. Kylian, aussi, il y a beaucoup de bruits autour de lui. Même s’il n’a pas été impliqué sur les derniers matches de Monaco. C’est quelqu’un qui a une activité, qui s’entraîne, même s’il n’a pas eu de temps de jeu en compétition, il n’est pas à l’arrêt », a-t-il lancé, expliquant aussi pourquoi il avait décidé de rappeler Nabil Fekir, très performant en ce début de saison avec l’Olympique Lyonnais.

« Il est en forme et ça se voit ! Il a eu cette grave blessure. Il a fait un travail conséquent pour se remettre à niveau. Il est affûté, tant mieux, et ça se voit. Il a retrouvé sa vitesse et sa qualité de percussion. Les nouvelles responsabilités qu’il a à Lyon, avec le brassard, sont une bonne chose. Il s’ouvre un peu plus aux autres. C’est le Nabil avant sa blessure qu’on voit en ce début de saison », s’est-il réjoui, sourire aux lèvres. DD comptera donc sur lui et les autres pour négocier au mieux ce double rendez-vous.