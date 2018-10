Pour défier l’Islande (11 octobre, amical, à Guingamp) et l’Allemagne (16 octobre, Ligue des Nations, Stade de France), Didier Deschamps a choisi 23 joueurs, parmi lesquels un petit nouveau Tanguy Ndombélé (21 ans), auteur d’un début de saison convaincant avec l’Olympique Lyonnais. Un choix que le sélectionneur de l’équipe de France a expliqué face à la presse depuis le siège de la FFF à Paris. « Tanguy Ndombélé fait partie de la génération Espoirs. Évidemment, c’est une passerelle importante et la relation étroite que j’entretiens avec Sylvain Rippoll me permet d’avoir beaucoup d’informations. C’est un joueur qui évolue à un très bon niveau. Il sait un peu tout faire au milieu, avec la puissance, la qualité technique. Depuis un moment, il a plus de régularité avec l’OL, quand il était plus intermittent la saison passée. Sa venue est liée à la blessure grave de Corentin Tolisso qui va l’éloigner au moins six mois des terrains », a-t-il expliqué.

Plus étonnant, même si c’était attendu, DD a rappelé Mamadou Sakho (28 ans, Crystal Palace), Kurt Zouma (23 ans, Everton) et Lucas Digne (25 ans, Everton). Des retours pour ces trois hommes, qui figuraient dans la liste des suppléants pour le Mondial victorieux en Russie. Le technicien s’en est expliqué. « Je fais des choix. Il y avait plusieurs candidats. Dans le souci d’un équilibre de liste. Là, la moyenne d’âge de 25 ans et demi. C’est du poste par poste. J’ai déjà deux jeunes, c’est bien d’avoir de l’expérience. Mamadou était déjà avec nous, il a un vécu international, c’est une bonne opportunité de le revoir avec nous. J’aurais pu faire d’autres choix, mais important de le revoir avec nous. Au niveau international, il y a des exigences, il faut garder un équilibre entre jeunes et anciens », a-t-il expliqué avant de poursuivre.

Le vécu de Lucas Digne, Mamadou Sakho et Kurt Zouma en Bleu a pesé

« Lucas Digne et Mamadou Sakho ont vécu avec nous, ils savent ce qu’est le niveau international. Kurt a eu moins l’occasion de jouer, il est un peu plus jeune aussi. L’idéal, c’est d’avoir les 23, titulaires dans les plus grands clubs français et européens. Mamadou était à Liverpool. Au-delà du club où ils peuvent évoluer, c’est plus leur performance et leur capacité à pouvoir s’exprimer au haut niveau qui me pousse à les prendre », a-t-il justifié, précisant ensuite pourquoi il avait par exemple privilégié l’option Sakho au détriment d’un certain Aymeric Laporte (24 ans), souvent titulaire avec Manchester City depuis le début de la saison.

« Mamadou était avec nous, joueur très important, qui a 28 sélections, il est sorti de l’équipe de France par rapport à un problème que vous savez (dopage, ndlr). La décision qui l’a blanchi est arrivée trop tard. Quelques blessures aussi, du mal à enchaîner. Il a un vécu, il est attaché à l’équipe de France. Ce n’est pas pour lui tendre la main ou le récompenser. Je pense aussi à l’avenir. Il était dans la liste des suppléants. Je ne l’ai pas mis dans cette liste pour ne pas en tenir compte alors qu’il joue et qu’il est performant. J’ai tenu compte de ça dans la construction de cette liste », a-t-il conclu. C’est dit.