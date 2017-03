Sans jouer, l’équipe de France a gagné une place au classement FIFA de février, grimpant à la 7e position. Les Bleus auront bientôt l’occasion de confirmer leur nouveau statut contre le Luxembourg (éliminatoires Mondial 2018, 25 mars) et l’Espagne (amical, 28 mars). À quelques jours de ces deux rendez-vous, le sélectionneur national Didier Deschamps a accordé un long entretien au Parisien au cours duquel il a balayé plusieurs sujets, et plus particulièrement l’éclosion d’une génération de jeunes joueurs talentueux aux dents longues.

« Les jeunes, ils se posent peut-être moins de questions que nous et n’hésitent pas à couper le cordon assez tôt pour rejoindre un club étranger. Ils ne nourrissent plus aucun complexe et affichent une grande confiance en eux. Plus vite ils se trouvent confrontés aux exigences du haut niveau, mieux c’est pour le sélectionneur », a-t-il confié, sans bouder son plaisir. Aux Kingsley Coman (20 ans) et Anthony Martial (21 ans), encore très jeunes, sont venus s’ajouter Ousmane Dembélé (19 ans) ou encore Kylian Mbappé (18 ans), d’autres grands espoirs en puissance.

Pas surpris par Mbappé

DD observe d’un œil attentif la progression fulgurante de l’attaquant de l’AS Monaco, déjà suivi par les plus grands d’Europe. « Je n’ai pas été surpris. Le matin du match (contre Manchester City, 5-3, 8e de finale aller de Ligue des Champions), j’avais même dit à mon épouse qu’il allait briller. Il va tellement vite et, en plus, il est très adroit dans le dernier geste », a-t-il apprécié au sujet du champion d’Europe des moins de 19 ans en 2016. Mais le Monégasque n’est pas le seul à lui avoir tapé dans l’œil. Deux Parisiens l’enchantent également.

« Adrien (Rabiot) est en constante progression. Il totalise déjà plus de 100 matches en L1 (108) et une vingtaine en Ligue des Champions (22). C’est exceptionnel à son âge. Kim (Presnel Kimpembe), je l’avais appelé en octobre. Il bénéficie d’un temps de jeu conséquent malgré la concurrence. Il dégage beaucoup de sérénité. Il a toutes les qualités requises pour le haut niveau », a-t-il analysé, laissant la porte ouverte à Tiémoué Bakayoko, milieu de l’ASM, international Espoirs tricolore également courtisé par la Côte d’Ivoire. « Évidemment, il est très intéressant dans un secteur de jeu très concurrentiel », a-t-il conclu. Conscient que la France possède un impressionnant réservoir de jeunes de qualité, Didier Deschamps se frotte les mains. À lui de faire les bons choix.