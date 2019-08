Dans quelques jours, l’équipe de France sera confrontée à l’Albanie et Andorre dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. Avant ces deux rencontres, Didier Deschamps devait donc dévoiler sa fameuse liste pour ce nouveau rassemblement, le premier depuis le mois de juin dernier. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a donc mis fin à tout suspense et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a quelques surprises dans cette liste, à commencer par la première apparition de Jonathan Ikoné, à son avantage avec le LOSC et les Espoirs.

Un choix sur lequel est revenu l’ancien entraîneur de l’OM : « évidemment, il y a ce qu’il réalise avec son club, avec la saison dernière, mais aussi ce qu’il a été capable de faire avec la sélection Espoirs bien évidemment. Mais c’est dû aussi aux absences sur le plan offensif qui sont assez importantes. Mais il est dans un profil de joueur qui est capable d’évoluer sur un côté avec ses qualités spécifiques de vitesse, de provocation, beaucoup de percussion. Et avec une efficacité que ça soit en passes décisives ou en buts qui est intéressante. » L’ailier âgé de 21 ans profite donc quelques absences mais il est surtout récompensé pour ses performances, lui qui a disputé tous les matches de Ligue 1 la saison passée pour 3 buts et 10 passes décisives.

L’autre surprise de cette liste concerne la défense. Appelé à deux reprises mais jamais apparu sous le maillot français, Aymeric Laporte avait fait part de son mécontentement. Mais grâce à ses matches avec Manchester City, le défenseur de 25 ans a eu gain de cause, puisque Didier Deschamps a fait appel à lui. « Il est là, donc je pense qu’aujourd’hui il va être enfin heureux par rapport aux autres fois où il ne l’était pas. C’est de la concurrence comme il y a à chaque fois. Forcément, la liste d’aujourd’hui, ce n’est pas la même réflexion que j’ai pu avoir avec mon staff au mois de juin.Ça ne sera peut-être pas la même au mois d’octobre. Aymerick est dans un grand club où il est performant. Il l’a été la saison dernière et il continue de l’être donc si lui est là, c’est au détriment d’autres qui ne sont peut-être pas dans la même situation sportive. Donc ça me semblait logique qu’il puisse revenir avec nous pour ce rassemblement », a confié DD devant les journalistes.

« La porte est toujours ouverte » pour Samuel Umtiti

Mais qui dit présence d’Aymeric Laporte dit absence d’autres joueurs. Sur le banc des remplaçants au FC Barcelone, Samuel Umtiti n’a donc pas été appelé pour ce rassemblement, lui qui était présent en juin. Une décision que Didier Deschamps a justifiée : « je n’oublie pas ce que Sam a apporté à cette équipe et a donné. Il était dans une situation pas simple déjà au mois de mars, encore moins en juin. La saison est repartie et dans la hiérarchie, il n’est pas titulaire. (...) Des décisions dures, j’en prends toujours parce que j’ai le choix entre deux ou trois joueurs donc je sais que je fais plaisir à l’un mais pas à l’autre. Je fais en sorte d’être logique par rapport à ce que je pense. (...) On n’oublie pas ce qu’il s’est passé l’été dernier mais l’équipe de France va de l’avant et ce qu’il se passe aujourd’hui ou dans un ou deux mois, ou encore au mois de mars prochain, ça ne sera peut-être pas la même situation. La porte est toujours ouverte quand j’estime qu’il faut faire bouger un peu, remettre un peu d’oxygène, régénérer, ça passe par là et ça a toujours fonctionné comme ça. »

Enfin, le sélectionneur des Bleus est revenu sur le retour de Steven N’Zonzi, qui avait manqué les derniers rassemblements. « Steven a eu une fin de saison compliquée à Rome, d’ailleurs il est parti pour aller à Galatasaray où il a rejoué, il a fait un bon premier match. Je le connais, il était avec nous à l’Euro. Après, il y a des absences aussi, c’est un peu lié et je n’ai plus beaucoup de joueurs dans ce secteur-là. Je sais ce qu’il est capable de faire, il a changé de club, il est dans un environnement différent. il avait pris l’option d’aller à Rome, ça ne s’est pas passé comme ça devait se passer mais ça reste un joueur de très haut niveau », a déclaré Didier Deschamps concernant la présence du milieu de terrain de 30 ans.

