Voici maintenant deux ans, personne ne pensait que Dimitri Payet allait jouer l’Euro avec les Bleus, encore moins en tant que titulaire.Pourtant Didier Deschamps avait alors appelé le meneur de jeu qui faisait une grande saison à West Ham. La suite, on l’a connaît, le Réunionais a marqué le but de la victoire des Bleus d’une sublime frappe du gauche lors de la rencontre face à la Roumanie, un but qui a véritablement lancé l’épopée de la bande à Didier Deschamps.

Aujourd’hui, Dimitri Payet est en balance dans les 23. Il n’a pas été appelé aux derniers rassemblements, mais il était blessé. Aujourd’hui il avoue avoir la Coupe du monde en tête. « Bien sûr que j’y crois. J’ai vécu des moments extraordinaires avec l’équipe de France ces dernières années, l’Euro et les matches de qualifications pour cette Coupe du Monde. C’est évidemment dans un coin de ma tête. J’y pense chaque jour », a-t-il avoué à L’Équipe.

« Je connais la concurrence devant, les places seront chères »

Il faut se souvenir que Dimitri Payet revient de très loin. Voici un an, il revenait à Marseille pas vraiment en forme. Ses performances n’étaient pas franchement étincelantes et surtout la concurrence à son poste commençait à émerger : Ousmane Dembélé ou encore Kylian Mbappé. Mais le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille revient bien en forme et croit encore énormément en ses chances d’attraper le bon wagon.

« Il y a deux ans au mois d’octobre, j’avais trois ligaments de la cheville déchirés et ça faisait un an et demi que je n’avais pas été retenu en sélection. Et au final, j’ai fai l’Euro. Mais c’est vrai que j’avais été appelé en mars. Et j’avais été bon, ça aide. Mais je n’ai pas de pression. Je connais la concurrence devant, les places seront chères. Je sais aussi ce que j’ai fait avec les Bleus. On oublie vite, ça me dérange, mais ça dépend de qui oublie. Je sais que le coach ne remet pas en cause ce que j’ai pu faire avec la sélection. Son avis reste le plus important. Je travaille tous les jours avec cet objectif-là, celui de disputer la Coupe du monde », a-t-il poursuivi. Réponse en mai.