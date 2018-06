Samedi 12h, à Kazan, l’équipe de France débutera son Mondial 2018 face à l’Australie. Un rêve pour bon nombre de joueurs. Un objectif pour Kylian Mbappé (19 ans). Longuement interrogé par L’Équipe il y a quelques semaines, l’attaquant des Bleus s’est montré débordant d’ambition avant ce grand rendez-vous en Russie, le premier de sa prometteuse carrière. Pour lui, participer ne suffit pas. Le Parisien veut la gagne et il le clame haut et fort. Et pour ce faire, il est prêt à s’oublier. « Gagner ! Il y a des moments où il faut savoir faire passer le collectif avant tout, et la Coupe du Monde en fait partie. C’est pareil en Ligue des champions : ton cas personnel passe après. Bien sûr qu’il faudra, comme d’autres joueurs, que je fasse un bon Mondial. Mais, dans ce genre de compétition, quand tu penses à toi, tu ne gagnes pas. Et l’objectif, c’est de gagner. Je ne veux pas finir meilleur buteur et sortir en huitièmes. C’est le collectif avant tout. Après, s’il reste de la place pour l’objectif individuel… », a-t-il lâché.

Et l’ancien Monégasque (15 sélections - 4 buts chez les Bleus) est persuadé que les hommes de Didier Deschamps ont les moyens d’y parvenir. « Bien sûr ! Je pense qu’on a des joueurs de talent, mais il faut créer une équipe. (...) Oui ! Une vraie équipe, c’est quoi ? Rester tous ensemble, s’apprécier, savoir courir pour le copain. Bien sûr, après, il y a le travail du coach, mais on possède un grand sélectionneur, il n’y aura pas de souci là-dessus. Mais, dès le début, on doit sentir quelque chose de fort. (...) Ce sont les équipes qui gagnent les compétitions. On va se rendre à cette compétition pour vraiment dépasser nos limites. On est une jeune génération qui commence à éclore. On s’apprécie. Mais que peut-on faire tous ensemble ? C’est ça, la question. Ça commence cet été. On va voir ce qu’on peut faire », a-t-il lancé. Et là où certains observateurs jugent la sélection trop jeune, Mbappé, lui, voit l’émergence possible d’une armada invincible au long cours.

« Il ne faut pas se cacher »

« On a une équipe jeune, oui. Mais, quand vous regardez, vous voyez que ça joue à Barcelone, à Madrid, à Paris, à la Juve, à Manchester… Prenez n’importe quelle (grande) équipe européenne, il y a un Français, au minimum. (...) La jeunesse est une excuse sans l’être. Moi, je n’aime pas parler d’âge. Soit on peut, soit on ne peut pas. Si on ne peut pas, on reste en France. C’est pour ça que je dis, pour connaître les joueurs, qu’il n’y en a pas un d’égoïste qui ne pense qu’à sa poire. Il n’y en a pas un seul dont je dirais : avec lui, ça va être compliqué, il ne pense qu’à lui. Tous veulent gagner, et quand tu veux y parvenir, t’es prêt à faire des sacrifices », a-t-il confié, réaffirmant son souhait de se mettre au service de ses partenaires. « Il ne faut pas se cacher. Il y a beaucoup d’attentes, c’est le pays. Tu as de bons joueurs, tu veux qu’ils soient bons tout de suite, et, moi, je n’ai aucun problème avec ça. La pression, il faut savoir la supporter, et j’espère que je pourrai faire le maximum pour y parvenir », a-t-il précisé.

Le n° 10 tricolore ne se cache pas, il veut gagner. Il le dit et il le répète. Et l’intéressé n’hésite pas à envoyer un message fort à ses coéquipiers, un cri de ralliement à sa cause, comme une manière de s’imposer, lui aussi, en leader, aux côtés des Antoine Griezmann, Paul Pogba, Blaise Matuidi ou Hugo Lloris. « Mes limites ? Ce sont les titres, les limites. (...) La Coupe du Monde, on va s’y frotter, on va voir ce que ça va donner. Oui, ce sont les titres. C’est lié au collectif, car tu ne gagneras pas tout seul. Si les autres joueurs ont décidé de ne pas te servir, tu peux être aussi fort que tu veux, tu ne toucheras pas le ballon. Le titre de meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde, c’est dans un coin de ma tête ? (Rires) Je n’y ai pas encore pensé, mais pourquoi pas ? C’est possible ! », a-t-il conclu. Kylian Mbappé l’assume, il vise le sacre Mondial avec son équipe de France. C’est tout le mal qu’on lui souhaite !