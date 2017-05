On pourrait écrire un livre sur les aventures de Lassana Diarra, d’ailleurs le milieu de terrain international français compte bien en sortir un incessamment sous peu, selon ses propres dires dans le Journal du Dimanche de ce 7 mai. Il avait un peu disparu des radars depuis son départ houleux de l’Olympique de Marseille au soir du 14 février dernier, soir des amoureux. « Si je dois rejouer au foot, ce sera à partir de la saison prochaine. J’aime bien les États-Unis, il y a le Moyen-Orient aussi. C’est aussi une culture qui me correspond. Si je dois être honnête avec vous, ce sont les deux options », avait-il alors dévoilé.

Nous vous révélions en exclusivité qu’il allait rejoindre al Jazira, aux Émirats Arabes Unis, ce qui sera chose faite puisqu’il y a, selon nos informations, signé un contrat de trois années. Toutefois, on a retrouvé l’ancien Marseillais ce dimanche matin dans un long entretien qu’il a accordé au JDD. Lassana Diarra y évoque son aventure marseillaise, mais aussi son avenir et les raisons de son choix de rejoindre un club d’un championnat exotique. Mais il a aussi évoqué son avenir avec les Bleus de Didier Deschamps et il y croit encore.

« Dédé Gignac est parti dans un pays lointain, mais il a continué à être appelé »

« Non, je reste sélectionnable. Dédé Gignac est parti dans un pays lointain, mais il a continué à être appelé. Je rejoins un championnat peu visible, mais si le sélectionneur fait appel à moi, je viendrai donner un coup de main avec plaisir. Quand j’aurai repris la compétition, il saura faire la part des choses », a avancé Lassana Diarra. Toutefois on peut se demander si le championnat mexicain n’est pas un tout petit peu plus compétitif que celui des Émirats arabes unis.

L’ancien du Real Madrid, notamment, a ensuite donné son avis sur la nouvelle génération que semble promouvoir Didier Deschamps. « Avec Kylian Mbappé ou Tiémoué Bakayoko, la France a un beau vivier de jeunes. On a besoin de leur fraîcheur, mais il faut surtout les protéger. C’est un service à se rendre à nous-mêmes, car on aura besoin qu’ils portent l’Équipe de France dans les années à venir », a-t-il ainsi développé. Si on ne sait pas encore si Didier Deschamps compte encore sur lui, on sait d’ores et déjà qu’on n’a pas fini d’entendre parler de Lassana Diarra.