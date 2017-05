Karim Benzema ne s’exprime pas souvent dans les médias et encore moins en France. Le Madrilène, qui va disputer sa troisième finale de Ligue des Champions le 3 juin prochain, est dans une forme magnifique en témoigne son action fabuleuse face à l’Atlético en demi-finale qui abouti sur le but de Isco, et ce, en dépit des statistiques pas toujours au rendez-vous cette saison. L’attaquant s’est confié à L’Equipe.

Il est bien sûr revenu sur sa non-sélection en équipe de France. Plus jamais appelé depuis l’automne 2015, l’ancien Lyonnais paye fort son implication soupçonnée dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. « C’est une grande mascarade ! (...) Tout est parti de son histoire. On ne sait pas la vérité. En plus, quand je l’entends dire maintenant qu’il est prêt à rejouer avec moi, qu’il ne m’en veut pas... Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez lui ! », indique-t-il.

Benzema a toujours envie de jouer avec les Bleus mais il veut une explication de Deschamps

Il aimerait notamment s’entretenir avec le sélectionneur. Alors que le président de la FFF, Nöel Le Graët, a déjà évoqué l’idée d’un retour, Didier Deschamps n’a lui jamais clairement expliqué les raisons de la non-sélection du Madrilène, alors même que celui-ci est toujours mis en examen dans cette affaire de chantage présumé. « Je ne veux d’explications de personne, de personne, de personne d’autre à part le sélectionneur. Les autres disent que je suis sélectionnable, sauf lui », s’interroge Benzema.

Le contrôle judiciaire du joueur a pourtant été levé en février 2016 et Mathieu Valbuena a récemment exprimé ses regrets par rapport à la plainte déposée à l’encontre de son ancien coéquipier en Bleus. Benzema souhaite toujours revenir en équipe de France, d’autant que d’un point de vu sportif, une éventuelle convocation apparaitrait comme logique. « Sportivement, je suis quasiment au maximum. Ça me ferait vraiment plaisir de revenir en Bleu. J’irai toujours en équipe de France avec la même motivation » assure le joueur de 29 ans. Réponse lors de la prochaine liste de l’équipe de France pour les matches du 9 et du 13 juin contre la Suède et l’Angleterre.