Mission accomplie. Voilà en somme le discours des joueurs de l’équipe de France au sortir de la victoire mardi en amical face à l’Uruguay au Stade de France (1-0). Satisfaits d’avoir terminé 2018 sur une bonne note, les Bleus ont pris le temps en zone mixte de dresser un premier bilan de cette année, qui restera marquée par le sacre mondial en Russie cet été. À commencer par le capitaine Hugo Lloris.

« C’était le meilleur moyen de finir l’année qui a été plus que grande, elle a été fantastique. On a vécu de grands moments grâce à cette Coupe du monde. C’était important devant notre public de bien finir », a confié le portier de Tottenham. Benjamin Pavard était lui aussi ému à l’heure de jeter un œil dans le rétroviseur. « On a gagné le plus beau trophée, la Coupe du Monde. (...) Personne ne s’y attendait. On a ramené cette deuxième étoile. Il faut souligner l’état d’esprit de ce groupe », a expliqué le défenseur de Stuttgart.

« Exceptionnelle, inoubliable, spectaculaire, incroyable »

Blaise Matuidi, lui aussi, évoquait une cuvée 2018 inoubliable, avec des mots forts. « C’est une année exceptionnelle, avec ce titre de champion du Monde qui restera dans les mémoires. Une année rêvée ? Plus que ça même ! C’était une année incroyable ! Comme je l’ai dit, ça restera dans les mémoires à tout jamais », a lancé le milieu de la Juventus, pensant déjà à l’Euro 2020 et aux prochaines échéances. Même son de cloche pour N’Golo Kanté. « La Coupe du Monde a été une compétition magnifique, qui s’est terminée d’une façon superbe », a réagi le milieu de Chelsea.

Antoine Griezmann s’est lui remémoré tous les bons souvenirs. « C’était une année incroyable (...) ! Les images fortes ? Quand on a soulevé la Coupe, tous les matches, tous les moments passés à Clairefontaine et en Russie. C’était vraiment un bon groupe, j’espère qu’on va continuer comme ça et garder cet état d’esprit pour aller de l’avant », a indiqué l’attaquant de l’Atlético Madrid, imité quelques instants plus tard par Florian Thauvin.

« Une année spectaculaire, extraordinaire, qui restera dans nos mémoires à tous. 2018, ça ne sera que des bons souvenirs. C’est le plus beau souvenir de ma carrière, voire de ma vie, c’est quelque chose qu’on ne nous enlèvera pas, on s’en souviendra toute notre vie », a conclu l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Didier Deschamps et ses hommes, qui ont écrit une des plus belles pages du football français en 2018, espèrent très vite remettre ça !