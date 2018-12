Même si l’Equipe de France vient d’être sacrée championne du monde, le poste de numéro 9 titulaire fait toujours débat. Pour Didier Deschamps, il n’y a pas de doutes : Olivier Giroud est indéboulonnable devant. Mais l’attaquant de Chelsea ne fait clairement pas l’unanimité, et beaucoup de supporters souhaiteraient notamment voir Alexandre Lacazette, alors que Karim Benzema continue lui aussi d’être réclamé par une partie des fans des Bleus.

« Je n’ai rien contre Karim, il s’est toujours bien comporté en équipe de France. Mais je pense que les Bleus, c’est terminé pour lui, d’autant qu’il est peut-être moins en forme depuis quelque temps », confiait récemment le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët. Didier Deschamps lui s’est toujours montré assez évasif à son sujet, mais il semble clair qu’un retour de KB9 n’est pas d’actualité.

« Ce n’est pas moi qu’il fallait blâmer »

Dans le Guardian, Olivier Giroud est revenu sur cette opposition permanente avec le joueur formé à l’OL et les critiques reçues avant l’Euro 2016 : « c’était la période la plus difficile. Je n’ai jamais eu de problème avec Karim, même s’il n’est pas mon meilleur ami, et nous avons toujours passé du bon temps en équipe nationale. Mais les gens parlaient de nous comme si nous étions ennemis ».

« Les fans n’étaient pas satisfaits de moi, pas à cause de ma contribution ou de mes performances sur le terrain, mais parce que j’étais là et Benzema ne l’était pas. Et c’était juste avant mon bon Euro. Le coach m’a défendu parce qu’il y avait de l’injustice. Mes performances étaient bonnes. Ce n’est pas moi qu’il fallait blâmer », a-t-il ajouté. S’il n’a donc rien contre Karim Benzema, pour lui, l’analyse de ses performances était donc biaisée par la frustration des fans qui souhaitaient voir le Merengue occuper sa place. À bon entendeur...