160 000. C’est, selon le Journal du Dimanche, le nombre de maillots de l’équipe de France garnis de deux étoiles vendus depuis le sacre en Russie. Une misère lorsqu’on compare aux chiffres du titre de 1998 (600 000 maillots vendus par adidas) et surtout de celui de l’Allemagne en 2014, avec 3 millions de maillots vendus ! Cela fait plus de 8 mois que les Bleus sont sur le toit du monde et il est encore aujourd’hui terriblement compliqué de dégoter une tunique qui le rappelle, et cela fait le bonheur des vendeurs de contrefaçons. En octobre dernier, le président de la FFF, Noël Le Graët, s’agaçait devant le manque de production du maillot tricolore. « On ne comprend pas pourquoi il y a autant de retard, les explications sont difficiles. On devrait être livré, c’est ce qu’ils nous disent depuis quelque temps, mais on aurait pu vendre énormément de maillots depuis l’été ».

Cependant, Le Graët n’a pas voulu charger l’équipementier des Bleus, Nike, plus que de raison. « On reste évidemment en très bons termes car ils font tellement de choses qu’on ne va pas prendre le risque d’un conflit », disait-il alors. Avec un contrat qui rapporte 50 M€ par an entre 2018 et 2026, la Fédération française de football n’a en effet aucun intérêt à s’opposer trop frontalement à Nike. Ce qu’a de nouveau rappelé Noël Le Graët au Figaro. « On a la chance d’avoir un partenaire de ce niveau-là. On peut toujours trouver des défauts à tout le monde. Les maillots deux étoiles vont venir petit à petit. On en vendra sûrement autant sur un an que ce qu’on aurait espéré vendre dans les quinze jours après la Coupe du monde. Là on en a reçu 170 000, ça dure huit jours. On va encore en recevoir cet été et jusqu’à la fin de l’année. »

Encore de la frustration chez les supporters

Pour faire oublier ce fiasco, l’équipementier américain avait proposé une tunique spéciale pour les 100 ans de la Fédération française de football. Une belle initiative et un très beau rendu, qui a enthousiasmé les supporters français. Porté lundi dernier par les Bleus de Didier Deschamps face à l’Islande, le maillot a été très bien accueilli par le public et beaucoup se sont précipités pour le commander en ligne. Immédiatement présenté comme collector et annoncé en édition limitée, il est parti comme des petits pains. À tel point qu’il suscite de nouveau quelques regrets du côté de la FFF…

« On a toujours des regrets quand ça fonctionne. Le maillot du centenaire était une proposition de Nike. On n’a pas mis un chiffre suffisamment élevé. J’aurais préféré plus. Mais il va être rare. Et ceux qui vont l’acheter vont le garder précieusement », a expliqué Noël Le Graët. Avec moins de 10 000 exemplaires mis en vente, il a vite été indisponible ou proposé dans des délais très longs. D’autres personnes ont aussi la mauvaise surprise de voir leur commande annulée et leur paiement remboursé alors qu’ils pensaient avoir réussi leur manœuvre. La stratégie de Nike continue en tout cas de susciter la frustration chez les supporters tricolores...

Retrouvez toute la gamme officielle Equipe de France sur la boutique Foot.fr