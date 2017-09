A dix-huit ans et neuf mois, Kylian Mbappé est devenu, grâce à son but inscrit face aux Pays-Bas, le deuxième joueur le plus jeune d’une sélection à trouver le chemin des filets. Une nouvelle démonstration de précocité après ses exploits européens sous le maillot de l’AS Monaco la saison passée qui démontre à quel point le néo Parisien a de l’aplomb. Car il aurait été facile d’imaginer un minot avoir du mal à encaisser cette énorme pression liée à un feuilleton qui aura animé toute la période du marché des transferts.

Encensé et porté aux nues après une deuxième moitié de saison canon, Kylian Mbappé a vu quasiment tous les ténors du football européen lui dérouler le tapis rouge. Des intérêts prestigieux qui avaient de quoi donner le tournis. Bon client face aux médias, le natif de Bondy a pourtant choisi de ne pas alimenter cette saga par des déclarations chocs. Un mutisme couplé à une incertitude permanente sur son avenir qui ont d’ailleurs fini par écorner quelque peu son image de joueur modèle. Un coup de canif auquel s’est donc ajouté ce nouveau statut de deuxième joueur le plus cher de l’histoire avec cette arrivée officielle au Paris Saint-Germain sous forme de prêt assorti d’une incroyable option d’achat de 145 M€ + 35 M€ de bonus.

Mbappé a de l’aplomb

Un changement de dimension survenu juste avant le coup d’envoi d’un match crucial pour l’équipe de France, dans l’optique de la qualification pour le Mondial 2018 en Russie. De quoi déstabiliser Mbappé ? Non. Certes, il a démarré ce match sur le banc, mais alors qu’il n’avait plus rejoué de match officiel depuis la première journée de Ligue 1, c’est bien l’ancien Monégasque qui a été le premier remplaçant appelé à entrer en jeu par Didier Deschamps, à l’heure où d’autres éléments plus en jambe ont dû patienter plus longtemps avant de fouler la pelouse du Stade de France (Lacazette, Fekir). Ou qui sont restés sur le banc (Thauvin). Une marque de confiance que Mbappé n’a pas tardé à justifier en clôturant le tableau d’affichage. Une rentrée qui n’a pas manqué d’impressionner ses coéquipiers bleus. A commencer par Hugo Lloris.« Que ce soit Thomas (Lemar) ou les autres, cette génération est impressionnante car elle franchit les caps très rapidement ».

Futur partenaire de vestiaire au camp des loges, Layvin Kurzawa a lui aussi salué l’incroyable sang-froid d’un joueur épié de partout durant de nombreux mois. « Il a bien géré, on l’a vu ce soir. Il est rentré, il a mis un superbe but. Maintenant, à nous de bien l’accueillir à Paris pour qu’il continue sur cette voie-là ». Mais le plus bel hommage est sans doute venu de Samuel Umtiti.« Ce n’était pas facile à gérer, je pense. Mais malgré son jeune âge, c’est quelqu’un qui a la tête sur les épaules. Et quand il est sur le terrain, j’ai l’impression qu’il oublie tout. Il le fait très bien. On l’a vu ce soir, malgré son transfert il n’a pensé qu’à aider l’équipe, à marquer ce but. Il a une maturité qui est au-dessus de la moyenne par rapport à son âge. C’est bien, on ne va pas s’en plaindre. Je suis content de voir des joueurs français qui ont une telle maturité à cet âge-là, mais ce n’est pas le seul dans le groupe ». Mbappé appréciera !