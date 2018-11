La liste de l’équipe de France communiquée par Didier Deschamps jeudi dernier au siège de la Fédération française de football a déjà vécu. Le week-end de football européen est passé par là et a éliminé deux appelés initiaux, à savoir Paul Pogba et Anthony Martial. Le premier, blessé à la cuisse, n’avait même pas joué face à Manchester City, tandis que le second avait inscrit, validant sa bonne forme actuelle qui justifiait son retour en sélection. Mais voilà, touché aux adducteurs, l’attaquant de Manchester United a dû se résoudre à déclarer forfait pour les deux rencontres prévues face aux Pays-Bas et à l’Uruguay.

Pour les remplacer, Didier Deschamps a fait appel à Moussa Sissoko et Alexandre Lacazette. Plus d’infos à suivre...