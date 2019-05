Le mois de juin va être animé pour l’équipe de France. En effet, pour la première fois de l’histoire, les Bleus vont affronter la Bolivie à Nantes pour une rencontre amicale le 2 juin prochain. Mais ce n’est pas le plus important. En effet, dans la foulée, les hommes de Didier Deschamps se déplaceront par deux fois pour des rencontres comptant pour les éliminatoires à l’Euro 2020. Ainsi, les champions du Monde en titre, iront en Turquie, le 8 juin, puis en Andorre, le 11.

Ce mardi, Didier Deschamps était présent au siège du groupe M6, à Neuilly-sur-Seine, pour présenter la liste des joueurs retenus pour ces rencontres. Ainsi, nous avons affaire à un groupe élargi puisqu’Hugo Lloris disputera la finale de la Ligue des Champions, avec Tottenham face à Liverpool, la veille de la confrontation à Nantes contre l’équipe sud-américaine. Nous retrouvons donc quatre portiers. Alphonse Areola, Benjamin Lecomte et Mike Maignan est le petit nouveau de la liste. Steve Mandanda est absent.

Lenglet grande première, toujours pas de Lacazette

En défense, Clément Lenglet profite - enfin - de la méforme de Presnel Kimpembe pour intégrer le groupe France après une belle saison réussie du côté du FC Barcelone. Son collègue blaugrana, Samuel Umtiti, est lui aussi présent. Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Lucas Digne, Ferland Mendy et Kurt Zouma complètent la liste avec Léo Dubois, qui obtient sa première convocation. Au milieu de terrain, la liste est la même qu’en mars dernier avec Matuidi, Kanté, Pogba, Ndombele et Moussa Sissoko, qui jouera aussi la finale de la Ligue des Champions.

Enfin devant, toujours pas d’Alexandre Lacazette. Malgré son excellente saison du côté d’Arsenal, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’a pas été appelé par Didier Deschamps. Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé sont toujours là. La confiance est aussi maintenue à Kingsley Coman et à Florian Thauvin. Anthony Martial et Nabil Fekir sont absents tandis que Thomas Lemar et Wissam Ben Yedder sont de retour. Voici les 24 éléments qui font affronter les trois adversaires au programme et qui partiront ensuite vers des vacances méritées.

La liste des 24 Bleus :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Benjamin Lecomte (Montepllier), Alphonse Areola (PSG), Mike Maignan (LOSC)

Défenseurs : Benjamin Pavard (Stuttgart), Lucas Digne (Everton), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid), Clément Lenglet (FC Barcelone), Ferland Mendy (Lyon), Kurt Zouma (Everton), Léo Dubois (Lyon)

Milieux : Blaise Matuidi (Juventus), N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Tanguy Ndombele (Lyon), Moussa Sissoko (Tottenham)

Attaquants : Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG), Florian Thauvin (Olympique de Marseille), Thomas Lemar (Atlético), Wissam Ben Yedder (FC Séville), Kingsley Coman (Bayern Munich)