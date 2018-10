Une chance pour les habituels remplaçants. Le match contre l’Islande a donné une réponse claire à ceux qui voulaient voir les seconds couteaux en action, face à une nation jusqu’alors en grande difficulté. Malheureusement pour eux, des éléments comme Kimpembe, Thauvin et Dembélé n’ont pas convaincu, entre maladresse et mauvais choix. Dès lors, pour le match de Ligue des Nations face à l’Allemagne prévu ce mardi au Stade de France (rencontre à suivre sur notre live commenté), Didier Deschamps devrait revenir à une formation plus proche de celle qui a remporté la Coupe du Monde en Russie en juillet dernier.

Ainsi, on pourrait retrouver Giroud en pointe, avec Mbappé à droite et Griezmann en soutien et surtout la présence de Matuidi côté gauche et du duo Pogba-Kanté à la récupération. L’interrogation se situe plutôt en défense, où la place de deuxième défenseur central se joue entre Kimpembe et Sakho. Relancer le premier après son mauvais match contre l’Islande ou sortir Sakho du placard après plusieurs années d’absence ?

Justement, vous, que feriez-vous à la place de Didier Deschamps pour le match face à l’Allemagne ? C’est ce que nous voulons savoir. FM vous invite à composer votre onze de départ en répondant à l’adresse redaction@footmercato.net. Nous publierons les résultats ce lundi 15 octobre en soirée. Rappelons que Florian Thauvin n’est pas disponible pour le match face à l’Allemagne.

Pour rappel, la liste des 23 Bleus :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (PSG), Steve Mandanda (Olympique de Marseille)

Défenseurs : Lucas Hernandez (Atlético de Madrid), Lucas Digne (Everton), Djibril Sidibé (AS Monaco), Raphaël Varane (Real Madrid), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Presnel Kimpembe (PSG), Kurt Zouma (Everton)

Milieux : Blaise Matuidi (Juventus), N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Tanguy Ndombélé (Olympique Lyonnais), Steven Nzonzi (AS Roma)

Attaquants : Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Nabil Fekir (Olympique Lyonnais), Florian Thauvin (Olympique de Marseille), Thomas Lemar (Atlético de Madrid)