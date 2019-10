La semaine prochaine, une nouvelle trêve internationale va avoir lieu. Et celle-ci devrait permettre à l’équipe de France de Didier Deschamps, championne du Monde en 2018, d’y voir un peu plus clair quant à ses chances de participer à l’Euro 2020. Les Tricolores vont d’abord se déplacer en Islande, sur qui les Bleus ont trois points d’avance, le vendredi 11 octobre, avant de recevoir la Turquie au Stade de France, égalité parfaite entre les deux nations, le lundi 14.

C’est donc tout naturellement que Didier Deschamps s’est présenté face à la presse ce jeudi en début d’après-midi. Le sélectionneur national a annoncé, comme à son habitude, une liste de 23 éléments qui seront amenés à jouer ces deux confrontations à haut risque. Hugo Lloris, titulaire dans les buts et capitaine, est bien là. Il sera accompagné d’Alphonse Areola, prêté au Real Madrid cette année, et enfin Steve Mandanda a été rappelé au détriment de Mike Maignan.

Retour de Mbappé

Le portier marseillais, plus fit que jamais, effectue un grand début de saison. Il aura donc retrouvé cette année le brassard de capitaine de l’OM et une place en équipe de France. Chez les défenseurs, rien n’est bousculé Benjamin Pavard, Lucas Digne, Léo Dubois et Lucas Hernandez joueront sur les côtés quand Raphaël Varane, Clément Lenglet et Presnel Kimpembe, qui fait son retour, joueront les rôles de défenseurs centraux.

Au milieu de terrain, Deschamps peut compter sur le retour de N’Golo Kanté mais va devoir faire sans Paul Pogba, blessé. Le retour du Blues devrait éjecter Mattéo Guendouzi. Moussa Sissoko, Corentin Tolisso, Blaise Matuidi et Tanguy Ndombélé sont bel et bien présents. Enfin, devant Kylian Mbappé fait son grand retour et accompagnera Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kingsley Coman et Thomas Lemar. Wissam Ben Yedder et Jonathan Ikoné ont été confirmés par Didier Deschamps.

La liste complète

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (Real Madrid), Steve Mandanda (Marseille)

- Défenseurs : Benjamin Pavard (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (OL), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Raphaël Varane (Real Madrid), Clément Lenglet (FC Barcelone), Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (Paris SG)

- Milieux : Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Tottenham), N’Golo Kanté (Chelsea), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munich)

- Attaquants : Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich), Jonathan Ikoné (LOSC).

Les 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour les 2 matchs de qualifications à l'EURO 2020 ! #FiersdetreBleus IslandeFrance (vendredi 11/10 à 20h45)

FranceTurquie (lundi 14/10 à 20h45) pic.twitter.com/3oKlP5bJR6 — Equipe de France (@equipedefrance) October 3, 2019

