L’équipe de France débute ses éliminatoires de l’Euro 2020 par un déplacement en Moldavie, face à une sélection évidemment à sa portée mais dont il faudra se méfier. Les Bleus avaient par exemple concédé un nul en Biélorussie lors des qualifications pour le dernier Mondial russe. Pour éviter les mauvaises surprises, Didier Deschamps peut compter sur une grande partie de son ossature championne du monde mais devra faire face à quelques absences, notamment dans le couloir gauche puisque Lucas Hernandez est absent, tout comme Martial, initialement retenu dans la liste mais finalement forfait.

Nous vous avons donc demandé de constituer votre onze idéal pour ce premier match des éliminatoires. Et vous avez été nombreux à nous répondre. Dans les buts, pas de surprise. Malgré quelques votes en faveur d’Alphonse Areola, c’est bien Hugo Lloris qui conserve largement votre préférence. Devant lui, vous êtes nombreux à préférer Presnel Kimpembe, pas dans la meilleure forme de sa carrière, en raison de l’état physique incertain de Samuel Umtiti. Raphaël Varane récolte lui aussi une grande majorité des suffrages.

Matuidi et Giroud contestés... mais toujours là

Pour les latéraux, cela s’avère plus serré. Benjamin Pavard est ainsi contesté par Djibril Sidibé mais l’emporte. Son pendant à gauche est finalement Lucas Digne mais les votes se sont également répartis entre Kurzawa et, plus surprenant, Kurt Zouma. Dans l’entrejeu, deux hommes sont incontournables dans vos votes. Il s’agit de N’Golo Kanté et de Paul Pogba. Comme d’habitude, Blaise Matuidi est l’habituel titulaire le plus contesté. On note ainsi l’émergence de Tanguy Ndombélé mais aussi quelques votes pour Moussa Sissoko. Mais Matuidi l’emporte d’une courte tête, et sera probablement encore dans les plans de Deschamps vendredi soir.

Devant, Antoine Griezmann est l’attaquant qui récolte le plus de votes, devant Kylian Mbappé, dont on note un léger recul par rapport aux précédents suffrages. Bien sûr, l’attaquant parisien reste réclamé par nombre d’entre vous. La troisième place se joue entre Fekir, Lemar, Coman et Giroud. A l’instar de Matuidi, Olivier Giroud est souvent remis en cause mais s’impose lui aussi, venant compléter le trio offensif. A noter que pour son retour, Kingsley Coman a souvent été cité dans vos onzes. Plus que Thauvin, Lemar ou Fekir. Alors, Didier Deschamps aura-t-il le même onze de départ que vous ?