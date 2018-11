L’équipe de France remet le bleu de chauffe demain soir (20h45) face aux Pays-Bas (à suivre en direct commenté sur notre live) pour clôturer cette première phase de la Ligue des Nations. Après leur prestigieuse victoire face à l’Allemagne au Stade de France (2-1), les Bleus voudront assurer la première place du groupe A en triomphant à Rotterdam et entrevoir ainsi le Final Four de la compétition. Si Didier Deschamps a dû composer cette semaine avec de nombreux forfaits (Benjamin Mendy, Paul Pogba, Anthony Martial, Alexandre Lacazette, Lucas Hernandez), ce dernier devrait s’appuyer majoritairement sur ses champions du Monde vendredi soir.

Mais vous, chers lecteurs, que feriez-vous à la place du sélectionneur national ? Nous vous avons posé la question mercredi soir, et nous vous remercions pour vos nombreuses réponses. Dans les buts, le débat n’a pas fait rage, et vous maintenez votre confiance au capitaine des Bleus Hugo Lloris, et ce à la quasi-unanimité. En défense, les performances plutôt décevantes de Presnel Kimpembe ou encore Benjamin Pavard auraient dû installer le doute dans votre esprit, mais il n’en est rien. Le défenseur de Stuttgart domine largement les suffrages pour occuper le flanc droit. Le joueur du PSG a balayé la concurrence d’un revers de main pour accompagner Raphaël Varane en charnière centrale. À gauche, vous souhaitez découvrir le latéral lyonnais Ferland Mendy, convoqué pour la première fois par Deschamps. Une poignée de votes le sépare ainsi de Lucas Digne.

Giroud plutôt que Dembélé

Autre enseignement à tirer de vos votes, vous optez majoritairement pour le 4-2-3-1 qui a permis aux Bleus de remporter la Coupe du Monde en Russie. À vos yeux, ce schéma paraît presque indissociable de la réussite française. Devant la défense, le débat n’a quasiment jamais existé. Pour vous, N’Golo Kanté reste indiscutable et Tanguy Ndombele doit accompagner le milieu de Chelsea dans l’entrejeu. Steven Nzonzi et Moussa Sissoko ne font manifestement pas partie de vos plans.

Devant les deux compères, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé dominent largement les débats. Côté gauche, vous jouez la sécurité avec la présence de Blaise Matuidi. Enfin en pointe, vous avez choisi Olivier Giroud, buteur en Ligue Europa la semaine dernière avec Chelsea. Victime collatérale de vos votes : Ousmane Dembélé. Le joueur du FC Barcelone paye-t-il ses écarts de conduite au Barça ? Cela reste une hypothèse envisageable... Reste à savoir désormais si Didier Deschamps suivra vos choix vendredi soir au stade De Kuip à Rotterdam.