Les Blues se devaient de confirmer la belle prestation de jeudi dernier et l’écrasante victoire 4-0 face aux Pays-Bas. Face au modeste Luxembourg ce soir à Toulouse, l’équipe de France se devait de l’emporter, et si possible avec une belle marge. Didier Deschamps reconduisait le même onze de départ que face aux Oranje à une différence près, la titularisation de Kylian Mbappé dans le couloir droit de ce 4-4-2 à la place de Kingsley Coman. Pour le reste, on retrouvait les mêmes hommes face au 4-3-3 luxembourgeois, qui avait donné un peu de fil à retordre aux Bleus au mois de mars avec une courte victoire 3-1.

Sans surprise, la formation du grand Duché adoptait une tactique très défensive et attendait les locaux devant leur surface. Comme ils pouvaient l’envisager, les Français devaient trouver des solutions dans la zone de vérité et mettaient dix minutes à se régler. Côté gauche, Griezmann décalait Mbappé qui prenait tout le monde vitesse avant de remettre pour le Colchonero mais ce dernier, seul au point de penalty, manquait le cadre (12e). Une minute plus tard, il ne parvenait pas à profiter de la mauvaise sortie de Joubert (13e). Sidibé lui frappait à côté (17e).

Un nul historique du Luxembourg

Mbappé commençait à se chauffer. Après avoir semé la panique dans la défense luxembourgeoise (18e), le néo-Parisien accélérait depuis son camp avant d’échouer dans la surface (23e). Après une période un peu plus compliquée, les Bleus tentaient de faire la différence avant la pause mais avec des frappes de loin seulement. Pogba faisait briller Joubert (37e) qui déviait ensuite tant bien que mal le gros coup-franc de Griezmann sur la barre (39e). Le Luxembourg, qui a eu une belle occasion par l’intermédiaire de Turpel (22e), tenait la France en échec à la pause.

Dès le retour des vestiaires, les Bleus reprenaient immédiatement le contrôle du cuir et du terrain mais la défense des Lions Rouges tenait une organisation parfaitement huilée. Les occasions se faisaient rares et la réussite fuyait l’équipe de France à l’image de Griezmann (53e), Sidibé (63e), Kurzawa (69e), Lacazette (71e) et même une barre sur tête lobée de Pogba (76e). Les Bleus échappaient même au pire. Sur un contre, Rodrigues se débarrassait facilement de Koscielny et trouvait le poteau seul face à Lloris (78e). Le siège du but luxembourgeois dans les dernières minutes ne suffisait pas et la France concède un nul historique. Si elle récupère la 1ère place du groupe A, un petit point devant la Suède, c’est la première fois depuis 1914 qu’elle ne gagne pas face au Grand Duché.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.

L’homme du match : Philipps (8,5) : la partition de sa vie ? Si le joueur du FC Metz s’est fait enrhumer par deux dribbles classiques de Mbappé au début de match (12e, 20e) amenant deux occasions françaises, il a très bien défendu dans le premier acte avec plusieurs interventions cruciales (16e, 18e, 27e, 37e). Une seconde période de maître où il a exaspéré les Bleus, sauvant la baraque à plusieurs reprises, avec notamment un dégagement de la tête sur sa ligne (71e).

France :

Lloris (5) : comme on pouvait s’y attendre, le gardien des Bleus n’a rien eu à faire de la rencontre. Sa mission, rester concentrer sur les quelques apparitions des Luxembourgeois dans son camp. Il l’a plutôt bien fait en allant chercher des rares ballons aériens. Il accompagne la lourde frappe de Turpel (22e) au-dessus de son but mais est battu sur le tir sur le poteau de Rodrigues (78e).

Sidibé (6) : le latéral monégasque a affiché un visage conquérant, notamment d’un point de vu offensif. Constamment dans le camp adverse, il servait surtout de second joueur de couloir, plutôt que de défenseur. Il a bien fait son travail avec de nombreux appels diversifiés et même des incursions dans la surface adverse. Il a aussi tenté sa chance, sans trouver le cadre d’abord (17e) avant de placer une belle tête (63e). Des petites imprécisions dans ses contrôles (31e, 48e) et une baisse de régime sur la fin.

Koscielny (4,5) : lui aussi a vécu un match plutôt tranquille derrière. Il a récupéré pas mal de ballons sur les dégagements adverses et a souvent servi de premier relanceur aux Bleus en orientant le jeu sur les côtés. Solide au duel, il n’a jamais tremblé dans le domaine aérien. Son entente avec Umtiti est encore à parfaire à l’image du mauvais alignement sur l’action de Turpel (22e). Une perte de balle dangereuse (48e) et une fin de match compliquée notamment face à l’entrant Rodrigues (78e).

Umtiti (5,5) : il a connu des problèmes d’alignement avec Koscielny avant d’être battu à la course par Turpel sur la seule occasion adverse (22e) mais globalement, il n’a presque jamais été inquiété à part en fin de rencontre où on l’a senti parfois un peu déconcentré. Il est même venu aider ses coéquipiers sur quelques actions, en apportant le surnombre devant.

Kurzawa (5) : comme Sidibé, lui aussi a poncé le camp adverse et a souvent compté dans le jeu offensif des Bleus. Ses centres ont d’abord été bien bottés même s’ils n’ont pas été décisifs, avant de clairement baisser le pied. Il a aussi connu des problèmes de concentration avec des ballons sortis dans son dos et des mauvais contrôles qui ont ralenti l’avancée du jeu de son équipe. Il n’est pas loin de marquer de la tête (69e).

Mbappé (7) : titulaire ce soir dans le couloir droit, il ne s’est pas du tout contenté d’y rester. Il a percuté des deux côtés, réalisant notamment un service parfait pour Griezmann (12e). Il a affolé à plusieurs reprises la défense luxembourgeoise (18e, 22e) et réalisé des gestes parfois fous (50e) mais il a rapidement été remplacé par Coman (59e). Le Munichois a effectué une bonne entrée en éliminant facilement ses adversaires côté gauche. Il a amené du danger. En vain.

Pogba (4) : match moyen de la part du joueur de Manchester United. Quelques ballons ratissés avec l’aide de ses grands compas (6e, 19e, 45e, 61e) et beaucoup de tentatives au but dont une qui a obligé Joubert à une belle horizontale (37e) puis a placé un coup de tête lobé sur la barre (76e) mais il a accumulé pas mal de déchet dans son jeu et ne s’est pas toujours entendu avec ses coéquipiers. On ne l’a pas assez vu dans l’organisation du jeu et dans ses qualités de percussion et il s’est parfois énervé tout seul. Averti (79e).

Kanté (6,5) : omniprésent au milieu de terrain, il a cassé la plupart des débuts de contres luxembourgeois. Véritable poil à gratter, il n’a jamais lâché ses adversaires d’un centimètre et a pu s’émanciper un peu dans un rôle d’impact player mais n’a pas connu le même succès. Quelques belles transversales (9e, 27e) dans le jeu. Dans ce genre de match, ce n’est généralement pas bon signe de le voir aussi actif.

Lemar (7) : la star de la rencontre face aux Pays-Bas aura connu un moins bon rendement ce soir à Toulouse mais il a tout de même donné largement satisfaction. Mobile dès le début du match avec des accélérations sur les deux flancs, il a multiplié les centres sans toujours trouver la clé face à une défense regroupée. Avec Mbappé, il aura été le plus gros danger pour le Luxembourg. C’est lui qui offre le centre pour la tête de Sidibé (63e). Il a aussi fourni de gros efforts défensifs.

Griezmann (4,5) : après avoir affiché un visage séduisant au Stade de France, il a connu une soirée un peu plus compliquée, notamment face au but. Il gâche deux grosses occasions. La première sur un service en or de Mbappé (12e) et la seconde sur un centre de Sidibé (53e). Il se heurte à Joubert (13e) avant de frapper un magnifique coup-franc sur barre (39e). Mieux en seconde période avec une meilleure participation au jeu. Remplacé par Fekir (81e) qui n’a pas apporté grand-chose dans les dix dernières minutes.

Giroud (3) : soirée compliquée pour lui. Isolé entre les deux défenseurs centraux voir avec un milieu qui redescendait, le Gunner n’a jamais réussi à faire la différence ni à bénéficier d’un ballon exploitable dans la surface. Pire, il n’est pas parvenu à créer des espaces pour ses coéquipiers. Remplacé par son coéquipier à Arsenal, Alexandre Lacazette (59e). Il a tenté sa chance à deux reprises avec notamment Philipps qui repousse son tir sur la ligne (71e).

Luxembourg :

Joubert (8) : hésitant sur un long centre où il a relâché le ballon mais s’est tout de suite repris en stoppant du pied la frappe de Griezmann (13e). Quatre arrêts à noter dans le premier acte, dont deux où il a sorti le grand jeu (37e, 39e). Il est rentré aux vestiaires avec un clean sheet grâce aux frappes moyennes françaises. Une seconde période plus calme, avec un bon arrêt sur une tête de Sidibé (63e). Il a vu le danger défiler presque chaque minute, mais peut rentrer au Luxembourg fier comme jamais.

Jänisch (3) : le joueur de Dudelange a été le maillon faible de son équipe dans le premier acte. Il a dû surveiller le côté de Mbappé, et a parfois paniqué comme en témoigne sa glissade juste avant la pause. En-dessous de ses coéquipiers techniquement. En difficulté aussi au retour des vestiaires, averti pour une faute d’anti-jeu sur Mbappé (50e). Il peut remercier ses autres partenaires de la défense.

Philipps (8,5) : voir ci-dessus.

Malget (8) : comme Philipps, a bien tenu la muraille en début de match. Moins efficace que Philipps au sol, mais plus dans les airs (19e, 21e, 29e). Une seconde période où il s’est sacrifié pour anéantir les multiples phases offensives des Bleus.

Jans (6) : il a marché sur des œufs tout au long de la rencontre et s’en est sorti de justesse sur plusieurs phases (31e, mauvais dégagement). Une seconde période où le danger français est surtout passé de son côté. Aidé par Thill, il a tout donné pour éviter d’être trop souvent débordé. Averti (69e), il est chanceux que l’arbitre n’ait pas sifflé penalty pour une bousculade suspecte sur Coman (90e+1).

Da Mota (5,5) : une première intéressante où il s’est montré plutôt juste techniquement, avec des passes bien dosées. Mais n’a pas vraiment pu s’exprimer, en raison de la tactique ultra-défensive luxembourgeoise. A joué un cran plus bas en seconde période. Épuisé, il est remplacé par Sinani (59e) qui est bien entré dans son sujet avec une remontée de balle intéressante (62e). Averti pour une faute au cœur du jeu (65e) puis a bien défendu jusqu’au coup de sifflet final.

Thill O. (6) : souvent débordé sur son côté par Kurzawa et Lemar, c’est lui néanmoins qui a distillé une magnifique ouverture à Turpel pour la plus belle occasion luxembourgeoise de la première période (22e). Quasiment inexistant offensivement en seconde période, il a joué plus bas comme ses coéquipiers et a beaucoup aidé Jans dans le travail défensif.

Skenderovic (5) : quelques bonnes récupérations dans le premier acte (3e, 44e) et a plutôt bien négocié ses rares ballons. A surtout défendu, irrégulièrement, car parfois battu par les dribbles des jeunes stars françaises et a dû commettre des fautes. Une seconde période plus compliquée, où il a souvent perdu le ballon et a moyennement défendu.

Martins Pereira (6) : le joueur de la réserve de l’OL a logiquement beaucoup défendu, assez sereinement. Ses rares aventures en attaque ont plutôt bien fonctionné (comme à la 30e où le Luxembourg a obtenu deux corners). Face à Pogba, il a eu plus de mal en première période mais a donné de toutes ses forces pour préserver cet incroyable 0-0 de son équipe.

Thill V. (6,5) : un début de match intéressant où il s’est infiltré dans des zones dangereuses (5e, 34e). Le joueur le plus à l’aise techniquement en première période, et a bien fait son travail défensif. Il a continué sur sa bonne dynamique au retour des vestiaires, récupérant une mauvaise passe de Koscienly et lançant Turpel (48e). Après un bon match, il est remplacé par Rodrigues (59e), qui a d’abord été décevant avant de presque ouvrir le score sur une action individuelle où il débordé facilement Koscielny avant de voir sa frappe croisée toucher le poteau (79e). Son impact physique et son aisance technique ont fait beaucoup de bien.

Turpel (5,5) : une grosse faute sur Koscielny (3e) pour débuter, puis une belle occasion (23e) où il a tenté sa chance bien qu’excentré, mais sa frappe puissante a été repoussée par Lloris. Une seconde période intéressante, où il a bien tenu le ballon les rares fois qu’il l’a eu. Quelques mauvais choix à noter néanmoins. Un match correct, il est remplacé par Holter (86e), qui s’est contenté de défendre jusqu’au coup de sifflet final.