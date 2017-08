Non, il n’y a pas que le mercato qui va animer ce jeudi 31 août. À 20h45, l’équipe de France va jouer un match très important dans l’optique des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, face aux Pays-Bas. Un match devenu charnière suite à la défaite des Bleus en Suède (2-1). Une victoire placerait les hommes de Didier Deschamps dans une position bien plus confortable pour les 3 dernières rencontres prévues. Alors, avec quel onze de départ le sélectionneur national va-t-il jouer le coup ?

Pas de suspense dans les buts, où Hugo Lloris, malgré sa boulette suédoise, sera bien présent. De même, en défense, la charnière Umtiti-Koscielny sera sur le pont, avec Kurzawa et Sidibé dans les couloirs. Selon les dernières mises en place, on se dirige vers un 4-4-2 avec le duo Pogba-Kanté pour assurer la récupération du ballon. À gauche, le brillant Thomas Lemar devrait être titularisé. À droite, on devrait voir revenant Kingsley Coman.

Devant, malgré un début de saison très mitigé, Antoine Griezmann sera bien là. Reste à savoir qui l’accompagnera. A priori, cela devrait être Olivier Giroud, dont la complicité technique avec Griezmann ne se dément pas. Lacazette prendra donc place sur le banc de touche. Côté néerlandais, on va retrouver le fameux 4-3-3 avec l’éternel Robben sur l’aile droite et Quincy Promes, plutôt que Depay, côté gauche. Vincent Janssen pourrait être préféré à Robin van Persie en pointe.