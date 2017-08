Les hommes de Didier Deschamps jouaient gros ce soir face aux Pays-Bas au Stade de France. Pour ce choc européen, le sélectionneur tricolore optait pour un 4-4-2 avec notamment les titularisations de Thomas Lemar et Kingsley Coman. Après un premier round d’observation, il fallait attendre la 8eme minute pour entrevoir une occasion tricolore. Sur un beau mouvement initié par Coman, Griezmann décalait Lemar sur la gauche dont le centre était dégagé en corner au nez et la à barbe d’Olivier Giroud. Sur le corner, la tête de Koscielny n’inquiétait pas Cillessen (9e). Les Bleus ne tardaient pas à ouvrir la marque.

Sidibé trouvait Griezmann dans l’entrejeu, le meilleur buteur de l’Euro 2016 combinait avec Giroud et se retrouvait seul dans la surface. Le joueur de l’Atletico Madrid ajustait d’un plat du pied Cillessen (1-0, 13e). Jamais inquiétés dans le jeu, les hommes de Didier Deschamps déroulaient tranquillement leur jeu. Ainsi, Kingsley Coman (31e, 39e) et Paul Pogba notamment (41e) offraient la possibilité au portier hollandais de s’illustrer. Face à une sélection hollandaise aux abois, l’équipe de France maîtrisait les débats et montrait de belles dispositions dans le jeu. Malgré cela, les Bleus rejoignaient les vestiaires avec un petit but d’avance.

L’éclair Thomas Lemar

Au retour des vestiaires, l’équipe de France prenait le contrôle des opérations face à une sélection hollandaise toujours aussi apathique collectivement. Sur un corner mal renvoyé par la défense des Pays-Bas, Paul Pogba récupérait le cuir dans la surface et enroulait son ballon, Cillessen se couchait bien (53e). Sur un excellent travail de Kingsley Coman, Kanté se retrouvait seul devant les buts hollandais mais Hoedt intervenait pour lui subtiliser le ballon (61e). Déjà dans le dur, les Pays-Bas sombraient peu à peu avec l’expulsion de Strootman (62e). En supériorité numérique, les Bleus tentaient d’en profiter. Lemar lançait Griezmann sur la gauche, son centre devant le but ne pouvait être repris par Giroud trop court (65e). Il fallait attendre la 68e minute pour entrevoir une opportunité hollandaise. Sur une mauvaise relance de Lloris, les hommes de Dick Advocaat récupéraient le ballon.

Sur un centre de Promes, Robben croisait bien sa tête mais Umtiti sauvait sur sa ligne (69e). Dans la foulée, Paul Pogba s’amusait sur la gauche et déposait Trindade de Vilhena avant de buter sur Cillessen. L’équipe de France prenait enfin le large, sur un centre mal renvoyé de Sidibé, Thomas Lemar décochait une lourde reprise de volée qui nettoyait la lucarne de Cillessen (2-0, 73e). La défense hollandaise prenait l’eau sur un nouveau assaut français mais Kurzawa frappait au-dessus (78e). Sur une contre-attaque lumineuse, Antoine Griezmann filait sur la droite et centrait pour Lemar qui poussait le cuir victorieusement au fond des filets (3-0, 88e). Les hommes de Didier Deschamps enfonçaient le clou, avec un récital de Mbappé qui décalait Sidibé dont le centre était repris victorieusement par le néo parisien (4-0, 90+1). Grâce à ce brillant succès, les Bleus s’emparaient de la tête du groupe A.

L’homme du match : Lemar (9) : le milieu offensif de l’AS Monaco a brillé par sa clairvoyance et son aisance technique. Il n’a pas hésité à se repositionner dans l’axe pour effectuer des décalages. Sa complicité avec Kurzawa est satisfaisante. Dans tous les bons coups offensifs français, il n’a quasiment jamais eu de déchets dans son jeu. Sa magnifique reprise de volée victorieuse (73e) et son opportunisme sur le troisième but (88e) ponctuent une prestation de haut vol. Lemar a indéniablement marqué des points ce soir et devient incontournable dans le onze de Didier Deschamps.

France

Lloris (5) : le capitaine français a passé une soirée extrêmement tranquille. Jamais sollicité, il a été sauvé sur sa ligne par Umtiti sur une tête de Robben (68e) et par sa barre transversale (90e). Une soirée parfaite pour le gardien de Tottenham.

Kurzawa (6,5) : le latéral gauche français s’est particulièrement montré à son avantage dans le premier acte. Il n’a pas hésité à porter le danger offensivement par ses débordements. N’a jamais été pris à défaut défensivement. A manqué plusieurs tentatives (29e et 78e).

Umtiti (5,5) : premier acte relativement tranquille pour le défenseur central du FC Barcelone. Il n’a jamais été sollicité jusqu’à la 68e minute et une tête d’Arjen Robben brillamment sauvée sur sa ligne.

Koscielny (5,5) : à l’instar de son partenaire en charnière centrale, il a passé une première période tranquille grâce notamment à l’apathie du secteur offensif hollandais. Son association avec Samuel Umtiti ne peut être jugée ce soir tant la soirée fut sereine pour l’arrière garde tricolore.

Sidibé (6) : toujours aussi sérieux dans son couloir droit, le défenseur monégasque s’est évertué à rester concentré sur ses tâches défensives en première mi-temps. Dans le second acte, il s’est octroyé plusieurs montées sur son côté dont une salvatrice sur le quatrième but inscrit par son ancien partenaire Kylian Mbappé (90+1). Une nouvelle sortie probante sous le maillot bleu pour le champion de France.

Kanté (7) : le métronome français s’est illustré par son énorme activité, et par son pressing sur le porteur du ballon. Le milieu de Chelsea se distingue également par la rareté de ses déchets dans le jeu. Il survole les débats dans l’entrejeu français. Encore une prestation solide pour l’ancien milieu de Leicester ce soir.

Pogba (7) : il n’a pas hésité à se projeter vers l’avant. Le milieu de Manchester United a sensiblement épuré son jeu. Son audace n’a pas été récompensée comme sur sa frappe écrasée qui précédait un bel enchaînement technique (41e). Le milieu de Manchester United qui bénéficie d’une grande liberté au milieu, aurait même pu marquer un superbe but si il n’avait pas été trop gourmand (70e).

Coman (7,5) : le milieu du Bayern Munich a semé la zizanie sur le couloir droit. Sa faculté à percuter a constamment déstabilisé l’arrière garde hollandaise. Très à l’aise sur son côté pour son retour dans le onze tricolore, l’ancien parisien a parfois manqué cependant de justesse dans le dernier geste.

Giroud (5,5) : sa complicité avec Antoine Griezmann reste indéniablement l’un de ses points forts comme sur le but du meilleur buteur de l’Euro 2016. Malgré le rayonnement offensif français, il n’a pas eu beaucoup d’opportunités à se mettre sous la dent en première période. Pas toujours heureux dans ses choix, il a semblé souffrir d’un manque de rythme évident. Remplacé par Mbappé (76e) dont l’entrée remarquée fut matérialisée par un but plein de sang-froid (90+1).

Griezmann (7,5) : le buteur français n’a pas tardé à se mettre en évidence. Sa réalisation vient d’une belle combinaison avec Olivier Giroud (13e). Son efficacité devant le but reste toujours aussi redoutable. Chahuté en ce début de saison, l’attaquant de l’Atlético Madrid n’a jamais rechigné à l’effort, se démultipliant sur le front de l’attaque française. Passeur décisive pour le deuxième but de Lemar (88e).

Pays-Bas :

Cillessen (4) : une première période plutôt classique, avec des arrêts faciles (10e, 31e, 41e) et un but encaissé (14e) après un face-à-face perdu par Griezmann qui a glissé le ballon entre ses jambes. Sur ce coup-là, le gardien remplaçant du Barça aurait dû mieux faire. Beaucoup plus de travail en seconde période, avec des arrêts faciles (53e, 63e, 80e) mais trois buts concédés où il n’y peut rien sur le doublé de Lemar (73e, 88e) et le but de Mbappé (90e+1). Quatre buts, c’est beaucoup.

Fosu-Mensah (5,5) : le moins décevant des siens ce soir. Il a bien défendu dans le premier acte avec notamment une superbe intervention sur Giroud qui armait sa frappe (27e) et une autre sur un centre de Kurzawa (30e). Une première période beaucoup plus calme où, marqué par l’expulsion de Strootman, il a fini sans énergie, comme en témoigne sa frappe totalement dévissée (82e).

De Vrij (3,5) : le joueur de la Lazio a bien commencé le match (dégagement, 5e) mais a fait preuve d’une lenteur flagrante sur l’ouverture du score des Bleus (14e). Comme Hoedt, s’est montré solide jusqu’au deuxième but français (73e) avec quelques interventions cruciales qui ont permis aux Pays-Bas de survivre. A coulé dans le dernier quart d’heure.

Hoedt (4) : le défenseur de Southampton est bien entré dans son sujet avec du bon travail défensif (5e, 9e). Mais comme son voisin de la défense centrale, il est totalement perdu sur l’ouverture du score français (14e). Il s’est bien repris avec des bonnes interventions (42e, 53, 65e, 78e) mais, comme De Vrij, a lâché prise après la demi-volée splendide de Lemar (73e).

Blind (3) : à l’image de son équipe, il a plutôt bien commencé le match (deux dégagements à la 8e), mais a été refroidi par l’ouverture du score française. Le joueur de Manchester United s’est plus aventuré en attaque que Fosu-Mensah, mais il a été inefficace offensivement et a même laissé des espaces derrière (comme à la 62e où il n’a pas suivi Coman qui a centré très dangereusement). Débordé sur les dernières offensives françaises qui ont amené deux buts tardifs. Match raté aussi.

Wijnaldum (3) : il a contrôlé le cœur du jeu dans les premières minutes et a tenté sa chance avec un tir trop croisé après une action intéressante des siens (11e). A l’instar des ses coéquipiers, le joueur de Liverpool a été déstabilisé par l’ouverture du score française, comme en témoigne plusieurs pertes de balle douteuses (26e, 39e, 65e). Soirée très difficile pour lui.

Strootman (2,5) : le joueur de l’AS Rome a dû se farcir un gros morceau en la personne de Pogba ce soir et a parfois été débordé (comme à 12e, où il a commis une faute). Comme Wijnaldum, il n’a pas été au niveau en première période, perdant trop de ballons et sans imagination. Plus agressif dans le second acte, ce qui lui a valu un jaune pour une faute sur Kanté (56e), puis un rouge - très sévère - pour un tacle en retard sur Griezmann (62e). Un match à oublier pour lui.

Sneijder (3) : il s’est mis en évidence sur une récupération dangereuse (11e) qui n’a finalement rien donné. La nouvelle recrue de l’OGC Nice a évolué très (voire trop) bas en première période, ce qui ne lui a pas permis de créer des ouvertures. Après une première période ratée, il est remplacé par Vilhena (46e - note 3,5), qui a tenté de mener la révolte néerlandaise avec quelques accélérations. Mais n’a rien apporté de plus et a subi après l’expulsion de Strootman.

Robben (4,5) : le vétéran joueur du Bayern Munich a fait parler son expérience en début de match, motivant ses troupes et mettant la pression sur les défenseurs français. Mais le capitaine s’est montré maladroits sur des ballons exploitables (7e, 11e). Du bon travail défensif pour commencer le second acte (48e), mais encore des maladresses et des passes mal dosées. Il a une énorme occasion pour égaliser (68e) mais, seul face à Lloris il a dévissé sa frappe. A trouvé la transversale en fin de match sur une action individuelle. Son âge (33 ans) s’est fait ressentir ce soir.

Promes (4) : le joueur du Spartak Moscou a beaucoup couru en première mi-temps mais est passé à côté de nombreux ballons. Sur le début de l’action de l’ouverture du score des Bleus, il s’est montré fébrile sur ses appuis (14e). Il s’est surtout contenté de défendre, moyennement. Pas trop de changements en seconde période, où il surtout couru dans le vide. Aurait pu sauver son match sur son excellent centre pour Robben qui aurait dû égaliser (68e).

Janssen (2) : le joueur de Tottenham a vécu une première période chaotique, très mal servi par ses coéquipiers. Il a gâché ses rares ballons exploitables avec un mauvais contrôle (2e), un hors-jeu (4e), et une touche concédée (44e). Plus de présence physique au retour des vestiaires mais s’est encore fait piégé par le hors-jeu (51e, 55e). Un match à vite effacer de sa mémoire, il est remplacé par Van Persie (65e) qui s’est procuré une demi-occasion, pas plus.