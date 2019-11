L’équipe de France, sans idées, n’a pas brillé jeudi soir, au Stade de France, contre la Moldavie (2-1, éliminatoires Euro 2020). Et si les Bleus ont eu des problèmes, c’est aussi que les adversaires du soir, bien organisés, avec une défense à 5 et un bloc très compact, avaient aussi su les mettre en difficulté. Le sélectionneur national Engin Firat, qui espérait un autre scénario final, a d’ailleurs rendu hommage à ses joueurs en conférence de presse d’après-match.

« Je suis fier de mes gars car en Moldavie, on joue devant 500 personnes et ici il y en avait 70 000. C’était difficile pour eux dans cette atmosphère », a-t-il lâché. Mais le technicien moldave, debout pendant quasiment toute la rencontre devant son banc de touche, avait un autre message à faire passer face aux journalistes. Très irrité par l’arbitrage de M. Mazeika, surtout en première période, il a manifesté son mécontentement à plusieurs reprises, sur des fautes ou des touches mal signalées selon lui, écopant notamment d’un avertissement sur le but de Raphaël Varane, entaché pour lui d’une faute d’Olivier Giroud sur son portier.

« Inacceptable »

« C’est impossible de ne pas siffler ça. Ce but n’est pas acceptable », a-t-il lancé avant de poursuivre. « Je suis très, très en colère contre l’arbitre. Il ne faut pas croire qu’on peut faire ce qu’on veut avec un petit pays. C’est inacceptable à ce niveau. Le premier but a cassé la motivation des joueurs et il y a eu plus de pression des Français. (...) La France est une meilleure équipe, c’est sûr, mais elle n’a pas besoin de ça. J’aurais aimé remporter un point », a-t-il lâché.

Interrogé en zone mixte, Raphaël Varane a reconnu que son but était issu d’une action pour le moins litigieuse. « Oui, il y a eu une action un peu litigieuse. Faute ? Pas faute ? Voilà... Moi, je ne me suis pas posé de questions quand j’ai vu le ballon arriver et ça nous a remis sur le chemin pour la victoire », a confié le défenseur et capitaine des Bleus. Une sortie qui risque d’alimenter encore un peu plus la polémique en Moldavie...