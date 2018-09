On le sait, un titre de champion du monde n’est pas toujours évident à digérer. Après l’allégresse, on renoue à la compétition en club, et ce retour peut parfois s’avérer délicat. C’est le cas notamment pour Adil Rami à l’OM qui ne parvient pas encore à retrouver la plénitude de ses moyens physiques. Actuellement sur le flanc suite à une blessure aux ischio-jambiers droits, le défenseur central marseillais a accordé une interview à l’Equipe Magazine. L’occasion pour le principal protagoniste de définir précisément son rôle au sein des Bleus pendant la Coupe du Monde.

Celui qu’on définit volontiers comme le boute-en-train de la sélection nationale, ne s’est pas seulement distingué par son éternelle bonne humeur au contraire. Fort de son expérience, l’ancien joueur du Séville FC a su utiliser d’autres leviers pour fédérer et surtout maintenir sous pression l’ensemble du groupe, notamment les joueurs au temps de jeu réduit. Une mission tout sauf évidente, qui a demandé une certaine pédagogie à Rami.

Adil Rami dévoile comment il a gardé sous pression les Bleus au Mondial

« Je parlais beaucoup avec ceux qui étaient sur le banc, j’essayais de remonter le moral de ceux qui étaient déçus, de leur dire : « Hey, frérot, c’est normal que tu ne joues pas, ce n’est pas parce que tu dribbles mieux ou que tu marques plus de buts que tu dois jouer, c’est une question d’esprit d’équipe pendant une Coupe du monde, ça n’a rien à voir. » J’ai passé mon temps à expliquer ça aux jeunes, et à d’autres, pour leur faire comprendre que le coach les appréciait, » a ainsi expliqué l’ancien joueur du LOSC.

Un exercice parfois compliqué qui débouchait même sur des situations pour le moins cocasses. « Parfois, je faisais un compliment à un gars qui ne jouait pas en lui disant que ça venait du coach, pour qu’il reste concentré. « Je l’ai entendu, il disait que tu étais au top aux entraînements, qu’il hésitait... » Je l’ai fait pour le bien de l’équipe. J’essayais d’apaiser un peu ceux qui en avaient besoin, » confie ainsi le natif de Bastia. Une stratégie gagnante qui aura joué un rôle important dans le succès des Bleus !