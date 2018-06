Lucas Hernandez a subjugué les observateurs pour sa première titularisation dans une compétition internationale avec les Bleus face à l’Australie (2-1). Dur sur l’homme, intraitable défensivement (sept duels sur sept gagnés dans le premier acte), le latéral gauche français a également essayé d’apporter sur le plan offensif. Une prestation solide qui lui a permis d’être élu homme du match par notre rédaction samedi. Plus qu’une alternative à Benjamin Mendy, le joueur de l’Atlético de Madrid a indéniablement marqué des points aux yeux du sélectionneur Didier Deschamps.

Présent en conférence de presse, le principal protagoniste a d’abord révélé les secrets de son état d’esprit. « C’est vrai que depuis que je suis à l’Atlético on m’a appris ça, j’essaye d’améliorer ça. C’est un de mes points forts, je ne lâcherai jamais rien dans un match. Cela fait onze ans que je suis à l’Atlético on m’a inculqué ça. Je me prépare toujours pareil, quand je suis sur le terrain je connais mon objectif, être présent dans les duels, dans l’impact, que cela soit un match amical ou en Coupe du Monde. C’est mon état d’esprit, je suis comme ça, c’est un point fort d’être prêt dès la première minute, mais je me prépare toujours comme ça, » a ainsi décrypté Hernandez.

Lucas Hernandez veut doubler Benjamin Mendy

Ce dernier qui ne partait pas forcément en pole position sur la grille de départ, est en passe de doubler Benjamin Mendy dans la hiérarchie. Si la prestation du latéral gauche des Colchoneros a réjoui Didier Deschamps, l’intéressé savoure son changement de statut auprès du grand public. « Ceux qui ne me connaissaient pas avant sont surpris. Beaucoup de français ne me connaissaient pas avant. Je joue dans un autre pays, moins suivi peut-être que le championnat français.

Vous pouvez être tranquilles, je donnerai toujours tout pour ce maillot. Les gens jugent les prestations sur le terrain, si ils voient que le joueur donne tout sur le terrain ils l’encourageront. Leur regard a peut-être changé à ce niveau-là, » explique ainsi le joueur des Colchoneros. Ce dernier en a également profité pour dévoiler ses intentions en équipe de France : bousculer la hiérarchie au poste de latéral gauche. « Je suis un compétiteur, si Benjamin il démarre numéro un je ferai tout pour lutter pour devenir numéro un. » Le message est passé...