Après le Monde, l’Europe ? L’équipe de France, championne du Monde 2018 en Russie, commence ses éliminatoires pour l’Euro 2020 ce vendredi. Et pour le premier rendez-vous de leur campagne, les Bleus se déplacent à Chisinau, capitale de la Moldavie (1ère journée du Groupe H). Pour l’occasion, Didier Deschamps devrait miser sur un onze plutôt classique au regard des circonstances.

Ainsi, le capitaine Hugo Lloris tiendra sa place dans les cages. Le portier de Tottenham fera bonne garde derrière une ligne de défense à quatre composée, de gauche à droite, de Layvin Kurzawa, Samuel Umtiti, Raphaël Varane et Benjamin Pavard. Surprise de la liste des 23, le latéral gauche parisien profite des soucis musculaires de Lucas Digne ce jeudi à l’entraînement. L’habituel duo Paul Pogba-N’Golo Kanté sera quant à lui titularisé dans l’entrejeu. À l’animation, on retrouvera une ligne de trois.

Kingsley Coman plutôt que Blaise Matuidi

Kylian Mbappé devrait occuper le flanc droit. Kingsley Coman, dont la dernière sélection remonte au 10 novembre 2017, tient la corde pour démarrer à gauche aux dépens de Blaise Matuidi. Antoine Griezmann, que la presse espagnole envoie au FC Barcelone, sera lui en soutien d’Olivier Giroud, point de fixation privilégié de DD. Côté moldave, Koselev part pour être n° 1.

La défense à quatre devrait être composée de, droite à gauche, Ion Jardan, Veaceslav Posmac, Ion Carp et Oleg Reabciuk. Artur Ionita et Eugeniu Cociuc prendront place dans l’entrejeu. Alexandru Antoniuc et Radu Ginsari animeront les ailes. Enfin, devant, le duo Vitalie Damascan-Eugeniu Cebotaru tentera de déborder la défense des champions du Monde.