Meilleur vendeur de ce mercato estival 2017, Monaco a encore été au cœur de l’actualité ce jeudi 31 août. Outre Kylian Mbappé, enfin cédé au Paris Saint-Germain, c’est un homme bien moins médiatique que le natif de Bondy dont le nom était sur toutes les lèvres des recruteurs des plus grands clubs : Thomas Lemar (21 ans). Courtisé par de nombreux grosses écuries européennes (Arsenal, Liverpool, le FC Barcelone), le Monégasque -et surtout son agent- a vécu une dernière journée du mercato pour le moins agitée, et ce, alors qu’il se préparait à disputer un match vital avec les Bleus pour les éliminatoires du Mondial 2018.

Sollicité par le Barça le 30 août, Lemar a surtout été au cœur d’une incroyable bataille à coups de millions d’euros entre Liverpool et Arsenal. Bien décidés à rafler la mise, les Reds avaient pris leurs dispositions avec une équipe médicale prête à s’envoler à tout moment vers Paris en cas de visite médicale. Et pour cause. La presse anglaise indiquait en effet qu’un chèque de 90 M€ était en route pour le Rocher. Une somme astronomique pour un joueur acheté à Caen en 2015 contre seulement 4 M€ ! Une offensive de dernière face à laquelle les Gunners auraient répliqué en dégainant pas moins de 100 M€ ! De quoi donner le vertige à l’ASM ?

Lemar impressionne les Bleus

La question était légitime, même si le timing laissait penser qu’il serait compliqué pour les deux écuries britanniques de conclure l’affaire. En effet, à cette heure-ci, Lemar était en route pour le Stade de France et ses obligations internationales laissaient peu de temps pour une éventuelle visite médicale une fois la rencontre face aux Pays-Bas terminée. Un épilogue confirmé par le principal intéressé au micro de Canal+. « Je suis un joueur de Monaco, je suis très heureux là-bas. Maintenant, je vais faire une bonne saison avec mon club, pour essayer de progresser et d’avancer dans ma carrière. Je retourne à Monaco ». Prêt à repartir pour une saison en Principauté, Lemar a animé les dernières heures du mercato. Mais cette journée a décidément été très spéciale pour le Guardeloupéen.

Car en plus de faire parler de lui en coulisse, Lemar s’est également distingué sur le terrain avec l’équipe de France. Grand artisan de la victoire des Bleus face aux Oranjes avec un doublé inscrit (4-0), l’Asémite a démontré qu’il savait garder la tête froide pour un rendez-vous important, et ce, malgré toutes ces rumeurs. De quoi forcer l’admiration de certains de ses coéquipiers en sélection. A commencer par son capitaine Hugo Lloris. « Il a été fantastique ce soir, mais on n’a pas attendu ce soir pour le découvrir. Que ce soit Thomas ou les autres, cette génération est impressionnante car elle franchit les caps très rapidement. Sur un match comme ce soir, il a montré beaucoup de maturité, et c’est très notable. Il y avait beaucoup de bruits de couloir avant ce match sur certains joueurs de l’équipe par rapport à leur futur. Ils ont montré que c’étaient des grands professionnels et qu’ils étaient prêts pour les grands rendez-vous ».

Une satisfaction partagée par un joueur que Lemar a côtoyé sous le maillot du Stade Malherbe de Caen, N’golo Kanté. « Je suis content pour lui. De le retrouver en équipe de France avec moi, c’est un plaisir. j’espère que ça va continuer pour lui. Depuis Caen, je savais qu’il avait un potentiel. » Enfin, ce fut au tour l’autre grand bonhomme de ce 31 août, Kylian Mbappé, de saluer celui avec lequel il a été sacré champion de France la saison passée. « Thomas c’est un super joueur. C’est quelqu’un qui met en valeur les dix autres joueurs qui l’entourent par sa qualité de passe, de frappe, son déplacement. Il fait tout plus vite que les autres. C’est un régal de jouer à ses cotés ». C’est ce qui s’appelle un bel hommage !