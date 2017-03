C’est une véritable légende du football français qui s’est éteinte ce vendredi. Raymond Kopa est décédé à l’âge de 85 ans, annonce le Courrier de l’Ouest. Il restera à jamais comme le premier Français de l’histoire à décrocher un Ballon d’Or France Football en 1958, à l’époque où seuls les Européens étaient éligibles. Cette année-là, cet élégant leader d’attaque avait été élu meilleur joueur de la Coupe du monde en Suède, et ce, malgré l’avènement de Pelé avec le Brésil et les 13 buts de son partenaire Just Fontaine.

Son histoire en Bleu a par ailleurs été jalonnée de 45 sélections pour 18 buts. Surnommé le Napoléon du football, il avait incarné le grand Stade de Reims, deux fois champion de France (1953 et 1955) et finaliste de la Coupe d’Europe des clubs champions (1956), une première pour un club tricolore. Son palmarès allait encore gonfler après son transfert au Real Madrid pour une somme énorme à l’époque (52 millions de francs). Chez les Merengues, aux côtés d’Alfredo Di Stefano, Gento et Ferenc Puscas, il décrochait deux Ligas (1957 et 1958) et surtout trois Coupes d’Europe (1957, 1958 et 1959).

Il décidait ensuite de revenir à Reims, où il finira sa carrière, glanant encore deux titres de champion de France (1960 et 1962). Il prenait sa retraite à 35 ans, mais, amoureux du jeu, il continuait à jouer au niveau amateur jusqu’à ses 70 ans. Considéré comme l’un des premiers footballeurs modernes ayant su tirer profit de son image, Raymond Kopa restera à jamais comme l’une des légendes du football français.