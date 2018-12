2015, de Jong s’ouvre les portes de l’Ajax

C’est à Willem II que la carrière de Frenkie de Jong démarre réellement. Le jeune milieu de terrain éclabousse de tout son talent les rencontres de jeunes. Alors en U21, l’Ajax Amsterdam ne tarde pas à être séduite et franchit le pas en débauchant la pépite néerlandaise en 2015. Dans la foulée, le natif d’Arkel sera prêté à Willem II pour y fourbir ses armes. Le début d’une belle ascension pour celui qui, quelques années plus tard, allait affoler la planète football.

Débuts professionnels avec Willem II

L’aventure professionnelle de Frenkie de Jong débute sous le maillot de Willem II lors de la saison 2014/2015. Le 10 mai 2015, le jeune milieu de terrain remplace Terell Ondaan à la 68ème minute face à ADO La Haye. La saison suivante, le gaucher ne disputera que vingt minutes avec les professionnels face au PEC Zwolle (0-1) et évoluera régulièrement avec les U21 du club. Ses performances avec les jeunes de Willem II achèvent de convaincre les dirigeants de l’Ajax qui décident de le rapatrier à Amsterdam pour la saison suivante.

Premiers pas avec l’Ajax en 2017

De retour à l’Ajax, Frenkie de Jong marque son territoire en équipe réserve et dispute ses premières minutes en professionnel avec l’équipe fanion le 12 février 2017 face au Sparta Rotterdam et enchaînera quatorze jours plus tard face à Heracles, disputant douze minutes de jeu. L’intéressé entrera même en jeu à la 82ème minute en finale de Ligue Europa face à Manchester United et remplace Jaïro Riedewald. de Jong achèvera même cette saison par une première titularisation face à Willem II le 14 mai 2017, un sacré clin d’œil du destin... La saison 2017/2018 marquera l’éclosion au plus haut niveau du jeune milieu de terrain, qui justifie alors tous les espoirs placés en lui.

Un profil qui colle parfaitement à la philosophie du Barça

Travailleur infatigable dans l’entrejeu, Frenkie de Jong subjugue les observateurs par sa clairvoyance dans le jeu, par son intelligence tactique notamment dans son positionnement. Sa justesse dans les transmissions reste un modèle, il constitue la rampe de lancement de l’Ajax Amsterdam et des Pays-Bas. Des qualités louées récemment par Xavi dans les colonnes de Goal, qui le compare à Sergio Busquets. « Il est jeune, mais je pense qu’il peut apporter une contribution énorme au Barça. Il est perçu comme un talent brut, c’est vraiment un joueur à surveiller. Le profil de de Jong est exactement ce dont le Barça a besoin », expliquait ainsi l’ancien milieu des Blaugranas.

Une histoire d’amour avec la sélection des Pays-Bas

C’est aussi une des spécificités de la carrière de Frenkie de Jong. Le joueur de l’Ajax a fréquenté quasiment toutes les sélections de jeunes des Pays-Bas. Des U15 en passant par les U21, l’ancien joueur de Willem II a porté fièrement les couleurs de son pays. Avec en point d’orgue le championnat d’Europe des U19, au cours duquel l’intéressé disputera trois matchs sous les ordres d’Aaron Winter. Ses grands débuts chez les A, le compère de Matthijs De Ligt les réalise le 6 septembre dernier face au Pérou avant de disputer la Ligue des Nations avec les Oranje. À Rotterdam, sa prestation XXL face à l’équipe de France championne du monde lui a valu un concert de louanges. On comprend mieux pourquoi le PSG a pensé à lui pour résoudre son problème récurrent de sentinelle devant la défense...