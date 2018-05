Tenu en échec par NAC Breda (1-1), le FC Twente a encore une fois réalisé un match insipide. Une ultime déception dans l’élite néerlandaise pour l’équipe coachée par Marino Pusic. Habitué aux hautes sphères du championnat des Pays-Bas, le club basé à Enschede n’a pas cessé de dégringoler depuis son titre en 2010. À l’époque, l’entraîneur anglais Steve McClaren avait trouvé un parfait équilibre avec une solide triplette offensive composée de Bryan Ruiz, Blaise Nkufo et Miroslav Stoch. Titré pour la première fois de leur histoire, malgré une présence assez régulière dans le top 6 néerlandais, soit 30 fois sur les 50 dernières saisons.

Les Tukkers découvraient aussi la phase de poule de la Ligue des Champions, un an après avoir échoué contre Arsenal en tour préliminaire. Suite au départ de Steve McClaren, les dirigeants de Twente décidaient de faire confiance à Michel Preud’homme pour la saison 2010-2011. Malgré la perte du titre au détriment de l’Ajax Amsterdam, le technicien belge menait sa formation à la victoire en Coupe des Pays-Bas face aux Lanciers et permettait l’éclosion de quelques joueurs (Luuk de Jong, Nacer Chadli, Cheick Tioté). Des années fastes pour le club qui laissaient place à un futur bien plus sombre.

Un retour dans le rang

Malgré une saison solide, Michel Preud’homme quittait le club et il était remplacé par Co Adriaanse. Toutefois le mariage ne se passera pas sous le meilleur des auspices puisque ce dernier était limogé dés le mois de décembre. Dans ce chaos, le héros de 2010, Steve McClaren était appelé pour jouer les pompiers de service. Sous sa coupe, le FC Twente se remobilisait et terminé la saison en trombe. Une fin d’exercice époustouflante qui était due en grande partie à Luuk de Jong (25 buts, 9 passes décisives). Sixième, le club de la province d’Overijssel sauvait l’honneur, mais rentrait tout doucement dans le rang.

Malgré de belles promesses entrevues la saison précédente, Twente ne parvenait pas à se mêler à la lutte pour le titre en 2012/2013. Disposant d’un crédit important, Steve McClaren l’épuisait tout doucement suite aux performances en dent de scie de sa formation et était licencié en février 2013. Alfred Schreuder assurait l’intérim avant de laisser la place de numéro un à Michel Jansen. Si la saison n’était pas réussie, Twente terminait de nouveau sixième avec un grand Nacer Chadli (16 buts) et l’éclosion de Leroy Fer et Dušan Tadić. Ayant fait ses preuves, le duo Jansen-Schreuder était reconduit. Un choix payant de la part des dirigeants puisque les Tukkers terminaient troisièmes lors de la saison suivante (2013/2014). Un exercice qui apportait les derniers sourires dans les travées de Grolsch Veste (ancien Arke Stadion).

Krach économique et sportif

Après une année satisfaisante, Michel Jansen était viré et Alfred Schreuder prenait les manettes du club. Les résultats n’étaient pas à la hauteur et pour la première fois depuis 2003, Twente ne faisait pas partie de la première partie de tableau (10e). Au-delà des difficultés sportives, le club était en mauvaise santé économique et écopait d’un retrait de trois points. Le président de l’époque, Aldo van der Laan affichait d’ailleurs son mécontentement : « C’est une honte pour le club et nous regrettons cette décision. Nous allons entamer de nouvelles discussions avec la Fédération à propos du plan de relance. » Une saison très moyenne qui en entraînant une catastrophique.

Lors de l’exercice 2015/2016, Alfred Schreuder prenait à son tour la porte, après seulement quatre matches. Le ton était donné. Si Hakim Ziyech régalait les Trots van het Oosten (Fiertés Rouges de l’Est), le club frôlait la relégation et terminait à une piteuse treizième place. Financièrement, la situation avait aussi empiré et l’équipe se retrouvait reléguée par les instances néerlandaises. Finalement repêchés, les Reds relevaient la tête lors de la saison 2016/2017 en terminant à la 7e place grâce notamment à son attaquant turc Enes Ünal (18 buts).

L’arbre qui cachait la forêt. Toujours instable en coulisses et sur le bord du terrain, Twente démarrait sa saison difficilement. Relégables pendant la grande majorité de la saison, les Tukkers craquaient définitivement lors de la deuxième partie. C’est simple, le club dirigé par Marino Pusic ne gagnait qu’une seule rencontre lors de ses 17 derniers matches. Relégué suite à une ultime défaite contre le Vitesse Arnhem (5-0), Twente était définitivement relégué. Suite à ce match, le directeur général du club, Erik Velderman affichait sa détresse comme le rapporte De Telegraaf : « C’est un jour très triste. C’est terrible pour notre personnel, le staff, les fans, les sponsors, pour tous ceux qui se soucient du FC Twente. » Désormais, les dirigeants vont devoir se poser les bonnes questions pour permettre à Twente de retrouver son rang.