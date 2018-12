Son nom fait les gros titres des médias anglais et espagnols depuis plusieurs mois. Mais depuis le 7 décembre dernier, Frenkie de Jong (21 ans) a vu les choses s’accélérer. Ce jour-là, le quotidien hollandais Telegraaf a lâché une petite bombe en affirmant que le milieu de terrain de l’Ajax avait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Une nouvelle qui a mis le feu notamment en Catalogne où les médias pro Barça publient depuis des articles indiquant que le PSG n’a pas encore gagné la bataille face au Barça. De leur côté, de Jong et son agent Ali Dursun ont également calmé le jeu en déclarant qu’aucune décision n’avait été prise. Info ou intox ?

Ce dernier a quelque peu changé son discours en affirmant dans un entretien accordé à Voetbal International que son poulain ne devrait toutefois pas trop tarder à choisir son prochain club. « Je pense qu’une décision sera prise dans les prochaines semaines. Comme ça, après les fêtes de fin d’année, on pourra se concentrer sur le football durant les prochains mois. Frenkie doit se focaliser là-dessus. Il joue à l’Ajax et en sélection pour gagner des trophées. Ce qui primera sera l’aspect sportif. Frenkie doit jouer et pas arriver (dans son futur club) comme cinquième choix. C’est très simple : si un club vient se renseigner et que Frenkie ne veut pas parler avec eux : nous allons immédiatement stopper les discussions. Ça ne sert à rien de gaspiller de l’énergie à discuter si Frenkie ne veut pas leur parler ».

De Jong envoie un message à ses courtisans

Une façon claire d’éliminer dès à présent les clubs intéressés n’ayant toujours pas eu de retour de la part du jeune talent ajacide. Egalement interrogé par le média hollandais, de Jong en a lui aussi profité pour envoyer quelques messages à ses courtisans. Et comme son représentant, le natif d’Arkel ne compte pas choisir une formation qui veut en faire une arme de plus dans un effectif pléthorique. Non, de Jong ne partira de l’Ajax que pour être titulaire dans son futur club.

« Je ne peux pas parler avec tous les clubs qui me contactent. Je n’ai pas ce temps, et je consacre mon énergie à l’Ajax. Mais en même temps, c’est important de prendre la bonne décision. Sauf que l’on ne saura qu’à posteriori si ce choix aura été bon ou pas. Quoi qu’il en soit, toutes ces options sont bonnes, mais je dois en choisir une. Et pour moi, la seule chose qui compte c’est la perspective. À savoir un club qui joue un style de jeu qui me convient et où je pourrai jouer chaque semaine. Je n’ai aucun problème avec toute cette attention portée sur moi. Quand je dis ce que je pense, je le fais en étant toujours positif. Je suis comme ça dans la vie et je pense que le public préfère voir quelqu’un d’heureux ». A bon entendeur.