Nabil Fekir a été le grand artisan de la victoire acquise par l’Olympique Lyonnais aux dépens de l’AZ Alkmaar en seizième de finale retour de la Ligue Europa (7-1). Fort d’un triplé, le gaucher a éteint les derniers espoirs du club néerlandais, déjà largement distancé à l’aller (1-4), et illuminé la soirée des supporters qui s’étaient donnés rendez-vous au Parc OL ce jeudi soir. Remarquable de justesse et d’adresse face au but, le numéro 18 a fait parler la poudre.

Surtout, il confirme sa bonne dynamique du moment. En effet, sur les 5 derniers matches auxquels il a participé, l’attaquant a trouvé le chemin des filets à 5 reprises, toujours plus serein face au but. Une performance qui ravit le principal intéressé : « Je me sens bien sur le terrain. Je marque trois buts, c’est bien pour moi et pour l’équipe. Je me mets au service de l’équipe, je monte en puissance. Les matches me permettent d’être mieux physiquement. Je travaille », raconte le joueur de 23 ans au micro de beIN Sports.

Fekir : "Je monte en puissance" https://t.co/gzR86Si7N8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 23 février 2017

Genesio satisfait de Fekir

S’il n’est ensuite pas passé en zone mixte, la faute à un contrôle antidopage qui s’est éternisé, l’ancien pensionnaire du FC Vaulx-en-Velin a vu le reste du groupe lui rendre hommage, à l’image d’un Bruno Genesio conquis : « Je suis très content parce que c’est toujours important pour la confiance des attaquants. C’est bien aussi parce que, en dehors des trois buts, je l’ai beaucoup vu participer au jeu offensif de l’équipe et avoir un investissement dans le replacement défensif qui est très important et très intéressant », décortique le technicien, heureux de pouvoir aligner son international français (7 capes, 1 but) à la pointe de l’attaque.

« Il a joué à un poste inhabituel. Je pense qu’il peut le faire et que ça peut être une solution quand, par exemple, Alex (Lacazette) ne débute pas. Mais je sais aussi qu’il peut jouer à deux devant comme on a terminé avec Houssem (Aouar) en soutien ou lui-même en numéro 10. On a un potentiel offensif très, très important. C’est une très bonne chose pour l’équipe et le club », savoure l’entraîneur. Reste maintenant à trouver la formule idoine pour aligner tout ce beau monde. Des problèmes de riches pour Bruno Genesio !