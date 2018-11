L’Olympique de Marseille est en bien mauvaise posture en Europa League. Effectivement, les Phocéens ne comptent qu’un petit point après trois journées, et pointent déjà à cinq points de la deuxième position du classement du groupe H, occupée par la Lazio. Autant dire que jeudi soir, sur la pelouse du club romain (match Lazio-OM à suivre en live commenté sur FM à 19h), les troupes de Rudi Garcia vont devoir l’emporter sous peine de prendre la porte de façon officielle.

Un match compliqué qui s’annonce pour les Marseillais, qui se sont inclinés sur le score de 3-1 lors de la première confrontation il y a deux semaines. Wallace, Caicedo et Marusic ont inscrit les trois réalisations du club italien, alors que Payet avait marqué pour l’Olympique de Marseille. Le club de la capitale italienne est en forme, ayant gagné 4 de ses 5 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Steve Mandanda poussé sur le banc face à la Lazio

Yohann Pelé devrait être préféré à Steve Mandanda dans les cages, avec une défense Sarr, Rami, Caleta-Car et Sakai devant lui. Rolando, blessé depuis la fin de saison dernière, pourrait aussi être aligné s’il venait à être finalement disponible. Au milieu, Rudi Garcia devrait donner du temps de jeu à Maxime Lopez, qui accompagnera Luiz Gustavo ou Kevin Strootman. Le trio Radonjic, Payet, Ocampos sera présent derrière l’attaquant, et Mitroglou et Germain se disputeront la place de titulaire.

La Lazio devrait elle aussi faire un peu tourner, bien que les cadres seront bien présents devant. Strakosha sera ainsi aligné dans les cages, avec une défense à trois devant lui : Luiz Felipe, Acerbi, Radu. Marusic et Caceres seront utilisés en tant que pistons, avec ce superbe trio Parolo-Cataldi-Milinkovic-Savic. Devant, le redoutable duo Correa-Immobile tentera de mettre à mal l’arrière-garde phocéenne.

