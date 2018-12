Au coup de sifflet final, ce soir, le Vélodrome a exprimé sa colère après la déroute des Olympiens face à l’Apollon Limassol (1-3). Ce sont les joueurs, bien sûr : « Même si vous ne le méritez pas nous on est là », « Mouille le maillot ou casse-toi », « Merci l’OM », mais également le coach, Rudi Garcia, et le Président, Jacques-Henri Eyraud, qui ont été la cible des chants hostiles des supporters agacés. Amené à évoquer l’hostilité qui règne autour de son club, le Président s’est rangé derrière le douzième homme en colère après la rencontre. « On connait les supporters de l’OM, ils sont présents tout le temps, à l’extérieur, à domicile, dans les bons et les mauvais moments, comment voulez vous qu’ils réagissent différemment ? J’espère qu’ils vous nous soutenir, on n’est pas décroché en championnat, on est là, mais cela va demander beaucoup plus d’efforts, d’abnégation, c’est là-dessus qu’on attendra les joueurs », a-t-il lancé au micro de RMC Sport.

Ce soir, l’OM a montré un piètre visage. Outre les spectateurs et téléspectateurs, le staff olympien a assisté, impuissant, à la débâcle des siens, devant son public. Un OM qui a eu presque tout faux ce soir. Une expulsion très tôt dans la rencontre et une ouverture du score chypriote sur penalty, une égalisation anecdotique et deux nouveaux buts encaissés. Et pour couronner le tout, une deuxième expulsion en toute fin de match pour parachever le festival de morosité des Olympiens. Outre la grogne des supporters, les joueurs devront également subir les foudres de leur Président ce soir.

Jacques-Henri Eyraud attend plus d’implication de ses joueurs

L’analyse du match de Jacques-Henri Eyraud est sans détour. « Catastrophique, épouvantable, il y a d’autres adjectifs qu’on peut utiliser ce soir. C’est une immense déception qui prime. Les supporters ne méritent pas ça, ils ne méritent pas ce type de performance. Les joueurs ont une responsabilité quand ils portent ce maillot de faire beaucoup plus, ensemble, de tout donner. On gagne, on perd. Mais il y a des choses qui là ne m’ont pas plu, on ne veut plus les voir jusqu’à la fin de la saison, » a-t-il déclaré en guise d’avertissement. Malgré un constat accablant, le big boss de l’OM semble néanmoins conserver l’espoir d’une embellie en deuxième partie de saison.

D’autant que ses troupes peuvent encore nourrir des ambitions en championnat. « Agacé non, réaliste. Je suis responsable et j’analyse la situation. Aujourd’hui, on n’a pas d’excuse à aller trouver. Oui, il y avait peut-être un penalty qu’on peut discuter. Ce soir, tout cela ne rentre pas en ligne de compte. Il n’y a pas de discussion. Les campagnes européennes se suivent et ne se ressemblent pas, mais je crois qu’il y a quand même du talent dans cette équipe. Et je vais les soutenir et j’espère que les supporters vont les soutenir. J’attends un réveil de nos joueurs, ils en sont capables je pense. Ils ont conscience qu’ils ne donnent pas le meilleur, » a conclu un Jacques-Henri Eyraud ferme mais toujours supporter.