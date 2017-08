Les 48 qualifiés pour la phase de poules de l’Europa League connaissent leurs futurs adversaires. Henrik Larsson et Eric Abidal ont eu la main lourde pour l’Olympique Lyonnais. Placée dans le chapeau 1, l’écurie rhodanienne hérite d’un groupe E relevé avec Everton et Wayne Rooney, l’Atalanta Bergame (4e de Serie A la saison passée) et l’Apollon Limassol.

L’Olympique de Marseille, qualifié après deux tours préliminaires contre Ostende et Domzale, est pour sa part plutôt épargné. Les Phocéens de Rudi Garcia seront opposés aux Autrichiens de Salzbourg, aux Portugais du Vitoria Guimarães et aux Turcs de Konyaspor. Un tirage plutôt clément pour Valère Germain et ses partenaires, même s’il convient de rester prudent.

Coltiné pour l’OL et Nice, plutôt clément pour l’OM

L’OGC Nice, reversé en EL après son élimination en barrages de Ligue des Champions contre Naples, est tombé dans une poule relevée, dans laquelle la Lazio Rome fait figure de favori. Les Aiglons devront négocier au mieux leurs doubles confrontations face aux Belges de Zulte-Waregem et aux Néerlandais du Vitesse Arnhem. Dans les autres poules, les favoris ont été plutôt épargnés.

Arsenal et l’AC Milan héritent de groupes largement à leur portée, même si les Gunners et les Rossoneri devront respectivement se méfier de Cologne et l’AEK Athènes. Villarreal et l’Athletic Bilbao semblent partis pour terminer en tête de leurs poules respectives. Enfin, le groupe L, composé du Zenit, de la Real Sociedad, de Rosenborg et du Vardar vaudra le détour.

Le tirage complet de la phase de poules de l’Europa League :

Groupe A :

Villarreal (ESP)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Astana (KAZ)

Slavia Prague (RTC)

Groupe B :

Dynamo Kiev (UKR)

Young Boys (SUI)

Partizan (SER)

Skenderbeü (ALB)

Groupe C :

Braga (POR)

Ludogorets Razgrad (BUL)

Hoffenheim (ALL)

Istanbul BB (TUR)

Groupe D :

AC Milan (ITA)

Austria Wien (AUT)

Rijeka (CRO)

AEK Athènes (GRÈ)

Groupe E :

Olympique Lyonnais (FRA)

Everton (ANG)

Atalanta (ITA)

Apollon Limassol (CHY)

Groupe F :

FC Copenhague (DAN)

Lokomotiv Moscou (RUS)

Sheriff Tiraspol (MOL)

Zlín (RTC)

Groupe G :

Viktoria Plzen (RTC)

Steaua Bucarest (ROU)

Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Lugano (SUI)

Groupe H :

Arsenal (ANG)

BATE Borisov (BLR)

Cologne (ALL)

Etoile Rouge Belgrade (SER)

Groupe I :

Salzbourg (AUT)

Olympique de Marseille (FRA)

Vitória SC (POR)

Konyaspor (TUR)

Groupe J :

Athletic Bilbao (ESP)

Hertha Berlin (ALL)

Zorya Luhansk (UKR)

Östersund (SUÈ)

Groupe K :

Lazio Rome (ITA)

OGC Nice (FRA)

Zulte Waregem (BEL)

Vitesse (P-B)

Groupe L :

Zenit (RUS)

Real Sociedad (ESP)

Rosenborg (NOR)

Vardar (MCD)