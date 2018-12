Après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, place au tirage des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Le seul club français, Stade Rennais, qui a terminé à la deuxième place de son groupe derrière le Dynamo Kiev, affrontera le Betis. Une double-confrontation compliquée pour les Bretons, puisque le club du sud de l’Espagne évolue à un excellent niveau. Dans le reste des rencontres, on aura aussi quelques affiches sympathiques.

On pense forcément à ce Lazio - Séville, duel entre les Romains et une équipe qui a déjà fait ses preuves dans la compétition, ainsi que le choc entre Galatasaray et Benfica ou cet intéressant Celtic - Valence. Chelsea a écopé de Malmö, alors qu’Arsenal a aussi eu un tirage plutôt abordable avec le BATE Borisov. Naples jouera son ticket pour les huitièmes face à Zürich. Rendez-vous à la mi-février !

Le tirage au sort complet

Viktoria Plzeň - Dinamo Zagreb

Club Brugge - RB Salzbourg

Rapid Vienne - Inter

Slavia Prague - Genk

Krasnodar - Bayer Leverkusen

Zürich - Naples

Malmö - Chelsea

Shakhtar Donetsk - Eintracht Francfort

Celtic - Valence

Stade Rennais - Betis

Olympiakos - Dynamo Kiev

Lazio - Séville

Fenerbahçe - Zenit

Sporting Portugal - Villarreal

BATE Borisov - Arsenal

Galatasaray - Benfica