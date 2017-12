Si la présence française en Ligue des Champions se limite au Paris Saint-Germain, le contingent tricolore est, en revanche, bien plus important en Ligue Europa. Une compétition où l’Olympique Lyonnais espère briller, la finale de l’édition 2017/2018 ayant lieu dans son Groupama Stadium. Mais avant de songer à cette finale de rêve, le demi-finaliste de la saison passée et les autres clubs français vont devoir batailler.

Toutes placées dans le chapeau 2, les formations hexagonales (dont l’OM et Nice) étaient soumises aux mêmes règles appliquées au tirage de la Ligue des Champions (impossible de tomber sur une équipe du même groupe, deux clubs du même pays ne peuvent s’affronter). Les trois équipes pouvaient tomber sur du très lourd (Arsenal, Atletico Madrid, Milan AC). Et finalement, Éric Abidal a eu la main plutôt heureuse pour les clubs français. Si rien ne sera simple, l’OM, l’OL et Nice peuvent espérer franchir le cap des seizièmes de finale.

Nice, l’OL et l’OM savent à quoi s’en tenir en Ligue Europa

Première équipe française tirée au sort, l’OGC Nice va défier le Lokomotiv Moscou, l’actuel leader de Premier League russe et qui compte dans ses rangs l’ancien Lillois Eder. Le déplacement en Russie avec ses températures largement en dessous de zéro devrait mettre à l’épreuve les joueurs niçois. L’OL ira plus au sud en Espagne et affrontera Villarreal. Sixième de Liga, le Sous-Marin Jaune n’a certes, plus son lustre d’antan, mais reste une équipe redoutable grâce notamment à une attaque de feu composée de l’ancien Sochalien Cedric Bakambu et de Carlos Bacca.

Enfin, l’OM a semble-t-il tiré l’équipe la plus abordable avec le Sporting Braga. Le club phocéen recevra une vieille connaissance de la Ligue Europa (ndlr : le club phocéen avait d’ailleurs rencontré la formation portugaise en octobre 2015 en phase de poules. L’OM s’était incliné 3-2 à Braga et l’avait emporté 1-0 à l’Orange Vélodrome). Cela ne sera pas une partie de plaisir pour la bande à Rudi Garcia qui peine à marquer en Coupe d’Europe cette saison. Dans les autres rencontres, on notera les tirages relativement faciles de l’Atletico Madrid (contre le FC Copenhague) d’Arsenal (contre Östersund) et celui un peu plus compliqué du Borussia Dortmund qui affrontera l’Atalanta Bergame. Pour rappel, les matches aller et retour sont programmés les 15 et 22 février prochains.

Le tirage complet des huitièmes de finale de la Ligue Europa :

Borussia Dortmund (ALL) - Atalanta (ITA)

Nice (FRA) - Lokomotiv Moscou (RUS)

FC Copenhague (DAN) - Atletico Madrid (ESP)

Spartak Moscou (RUS) - Athletic Bilbao (ESP)

AEK Athènes (GRE) - Dynamo Kiev (UKR)

Celtic Glasgow (ECO) - Zenit (RUS)

Naples (ITA) - RB Leipzig (ALL)

Etoile Rouge Belgrade (SER) - CSKA Moscou (RUS)

Olympique Lyonnais (FRA) - Villarreal (ESP)

Real Sociedad (ESP) - Salzbourg (AUT)

Partizan (SER) - Plzen (CZE)

Steaua Bucarest (ROU) - Lazio Rome (ITA)

Ludogorets (BUL) - AC Milan (ITA)

Astana (KAZ) - Sporting CP (POR)

Östersund (SWE) - Arsenal (ANG)

Marseille (FRA) - Braga (POR)