La couleur avait été annoncée avant le début de la rencontre. Battu 1-0 à l’aller en Allemagne, l’Olympique de Marseille avait appelé tous ses supporters à se rendre à l’Orange Vélodrome pour soutenir les hommes de Rudi Garcia. Un message reçu cinq sur cinq par les fans phocéens. Hier, le quart de finale retour face au RB Leipzig se jouait en effet à guichets fermés. Dans une ambiance de folie qui a largement participé au large succès marseillais (5-2). Un sentiment partagé par tous à l’OM.

« C’est des moments comme ça, qui ne sont pas nombreux dans une carrière, qu’on aime vivre, justement parce qu’ils ne sont pas nombreux. (...) La fierté c’est aussi de voir un Vélodrome comme il l’a été ce soir (hier) : non seulement battre le record ’affluence et être en feu toute la soirée. Ça, ça été un grand moment. Le faire avec deux minots dans l’équipe, Bouba Kamara et Max Lopez c’est encore plus un motif de fierté », a déclaré Rudi Garcia en conférence de presse. En parlant de minot, justement, Maxime Lopez a donné raison à son coach au moment d’évoquer ses émotions en zone mixte. « Je suis encore sous le choc. C’était une soirée exceptionnelle, une ambiance exceptionnelle. Quand j’étais petit, les supporters me faisaient déjà rêver et maintenant que je suis joueur, ils continuent à le faire ».

L’Orange Vélodrome les a tous séduits

Homme du match, Dimitri Payet a lui aussi été séduit par l’ambiance du Vel’. Un feu permanent que le Réunionnais souhaite voir plus régulièrement. « Quand on a marqué le deuxième but et que ça a commencé à trembler, on s’est dit que y avait la place pour faire quelque chose. J’avais dit que j’étais friand de ce genre d’ambiance, ce soir on a été servi. C’est ce que représente Marseille, c’est ce que j’aime. Avec la coupe d’Europe en plus... C’est ce que Marseille doit avoir chaque année. Quand on a mis ce deuxième but, on a senti que ça commençait à trembler et que notre douzième homme allait nous pousser. C’était encore tôt dans la rencontre. On s’est dit que si on avait marqué là, on pouvait encore en mettre deux ou trois ».

Mais les plus beaux hommages au public marseillais restent quand même ceux des étrangers de l’équipe. À commencer par Lucas Ocampos qui, malgré ses passages dans des stades chauds tels que San Siro ou le Monumental, a fait savoir qu’il n’avait jamais vu une telle ambiance. « C’est la première fois que je vis un truc comme ça. On savait qu’avec tout le public derrière nous, ça allait être plus facile. Après le but de Bouna (Sarr), le deuxième, le stade a explosé ». Idem chez Luiz Gustavo, qui a quand même évolué dans un club tel que le Bayern Munich. « Ce soir c’est pour les supporters. C’était la meilleure ambiance de ma carrière ». Rien à dire de plus.