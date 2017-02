On a connu des situations plus délicates. En l’emportant 4-1 sur la pelouse des Néerlandais lors du match aller, l’Olympique Lyonnais n’avait pas grand-chose à craindre pour le match retour disputé dans un Parc OL loin d’être bondé. Cela n’a pas empêché l’équipe rhodanienne, disposée dans un 4-3-3 avec Fekir en pointe entouré de Cornet et Ghezzam, de démarrer pied au plancher. Nabil Fekir ôtait même tout suspense en allant marquer dès la 4e minute, en bénéficiant d’une mauvaise passe en retrait du latéral gauche Haps pour aller défier victorieusement Tim Krul (1-0). Très bien entrés dans la rencontre, les hommes de Bruno Genesio dominaient nettement leurs adversaires et s’offraient une nouvelle grosse occasion à la 7e minute. Ghezzal lançait parfaitement Cornet entre les deux défenseurs centraux mais le jeune attaquant perdait son duel face à Krul. Ce n’était que partie remise puisqu’à la 17e minute, parfaitement servi en retrait par Jallet, il ajustait de son mauvais pied, le droit, le portier néerlandais (2-0). De quoi éteindre définitivement le suspense ?

L’AZ reprenait (un peu) d’espoir en inscrivant un joli but par Garcia (2-1, 26e). Avant d’être à nouveau battu par un but de Nabil Fekir, à la suite d’un corner, où il reprend, du gauche, au deuxième poteau (3-1, 27e). Premier doublé européen pour Fekir et 4e but lors des 5 derniers matches de l’OL. Cela sentait bon la balade pour l’OL, qui allait encore augmenter la marque après un bel enchaînement collectif. Ghezzal, d’une belle inspiration, trouvait Darder à l’entrée de la surface. Contrôle orienté, frappe et but pour l’Espagnol (4-1, 34e), qui profitait de la lenteur de Krul dans les cages. Dans la foulée, Darder était proche du doublé en tentant un lob astucieux. Sérieux et inspirés offensivement, les Lyonnais rentraient aux vestiaires sur cette large avance, face à un AZ très faible.

Triplé pour Fekir, but d’Aouar

L’équipe néerlandaise est revenue avec de meilleures intentions sur la pelouse du Parc OL, se créant 4 opportunités dans le premier quart d’heure de la seconde période. Anthony Lopes a été mis à contribution. Lyon se contentait alors d’un faux rythme, sans réelle accélération. Genesio décidait alors de lancer le jeune Houssem Aouar à la place de Cornet. La jeune pépite de la formation rhodanienne se signalait par une jolie frappe à la 68e, légèrement détournée, et trouvait bien ses marques avec ses partenaires. Mais c’est Fekir qui alourdissait encore la note et s’offrait un triplé (5-1, 78e), avant qu’Aouar soit récompensé de sa bonne entrée en battant, plein de sang-froid, Tim Krul dans un angle fermé sur un bon service de Jallet, impeccable ce jeudi soir (6-1, 87e). Le festival était clos par Diakhaby qui reprenait victorieusement, de la poitrine, un corner tiré par Rafael (7-1, 89e). Reste à savoir si cette correction administrée à un Alkmaar vraiment faible aura des répercussions positives sur les prochaines rencontres de Ligue 1.

Dans les autres rencontres, quelques improbables retournements de situation, avec notamment l’incroyable remontée du Borussia Mönchengladbach face à la Fiorentina. Le club allemand s’était incliné 1-0 à domicile à l’aller et perdait 2-0 à la demi-heure de jeu sur la pelouse de la Viola. Avant de tout renverser, grâce à un triplé de Lars Stindle et un but de Christensen ! 4-2 à l’extérieur, 4-3 en cumulé et une qualification pour les 8es de finale. Tottenham a également mordu la poussière. Battus 1-0 à l’aller en Belgique, les Spurs ont encaissé un but de La Gantoise chez eux, rendant la tâche difficile. Wanyama a redonné l’espoir en seconde période mais Perbet a achevé le club londonien. Copenhague, le Racing Genk et Rostov sont également qualifiés, en attendant le résultat de Shakhtar Donetsk-Celta Vigo, qui se poursuit en prolongation.

Les résultats des matches de 21h05 :

OL 7-1 AZ Alkmaar : Fekir (4e, 27e, 78e), Cornet (17e), Darder (34e), Aouar (87e), Diakhaby (89e) pour l’OL ; Levi Garcia (26e) pour l’AZ Alkmaar

Shakhtar Donetsk 0-1 Celta Vigo (toujours en cours) Aspas (sp, 90e) pour le Celta Vigo

Tottenham 2-2 La Gantoise : Eriksen (10e), Wanyama (61e) pour Tottenham ; Kane (csc, 20e), Perbet (82e) pour La Gantoise

Sparta Prague 1-1 Rostov : Karavaev (84e) pour Prague ; Polov (13e) pour Rostov

Fiorentina 2-4 Borussia Mönchengladbach : Kalinic (16e), Valero (29e) pour la Fiorentina ; Stindl (sp 43e, 47e, 55e), Christensen (60e) pour le Borussia

Copenhague 0-0 Ludogorets

Racing Genk 1-0 Astra Giurgiu Pozuelo Melero (67e) pour le Racing Genk